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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

تفاوت ۶.۸ واحد درصدی تورم دهک‌ اول و دهم؛

بانک مرکزی: نرخ تورم آبان‌ماه به ۱۸.۴ درصد رسید

بانک مرکزی: نرخ تورم آبان‌ماه به ۱۸.۴ درصد رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه۹۷نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه۹۶ به ۱۸.۴درصدرسید؛بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه۹۷مربوط به دهک‌اول معادل۱۵درصدبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به شرح  زیر است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4468514

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