به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:



شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت.



شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.