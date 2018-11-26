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۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

با آماده باش اکیپ های اجرایی و تهیه بانک اطلاعاتی؛

اولین طرح بزرگ مبارزه با جانوران موذی در شرق تهران کلید خورد

اولین طرح بزرگ مبارزه با جانوران موذی در شرق تهران کلید خورد

شهردارمنطقه ۱۳ از اجرای طرح بزرگ مبارزه با جانوران موذی برای اولین بار در شهر تهران خبر داد و گفت : مبارزه جدی با جانوران مضر شهری با تهیه بانک اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده، شهردارمنطقه۱۳ با اشاره به اجرای طرح بزرگ فوریتی مبارزه با جانوران مضر شهری گفت: از مدتها پیش هماهنگی های لازم برای اجرای این طرح بزرگ با برگزاری جلسات مختلف توجیهی  با شهرداران نواحی ، معاونت ها و شورایاران انجام شد.

وی افزود: با همکاری مجموعه معاونت ها و نواحی و شورایاران توانستیم،بانک اطلاعاتی از کلونی های جانوران موذی  در سطح محدوده تهیه و کلیه معابر آلوده به موش را شناسایی کنیم.

شهردارمنطقه ۱۳ اظهار داشت : این  طرح بزرگ  برای اولین بار صبح امروز دوشنبه پنجم آذرماه از ساعت هفت صبح با حضور کارگران اکیپ های مختلف شهری در نقاط شناسایی شده به مدت شش ساعت اجرایی شد.

به گفته وی طعمه گذاری، انسداد منافذ و لانه کوبی باغچه های دارای کلونی موش از جمله اقدامات انجام شده در این طرح بزرگ است.

کد مطلب 4468890

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