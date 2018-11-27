تیم فوتسال سوهان محمد سیما میزبان تیم سوم جدول شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال ایران روز پنج‌شنبه ۸ آذرماه برگزار می‌شود و نماینده قم در شرایطی بحرانی برابر تیم سوم جدول به میدان می‌رود و جدال سختی برابر تیم فرش آرای مشهد خواهد داشت.

تیم‌های فوتسال سوهان محمد سیمای قم و فرش آرای مشهد از ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه ۸ آذر در سالن شهید حیدریان قم، هجدهمین بازی فصل را برگزار می‌کنند که تیم سوهان محمد سیما با توجه به بهره‌مندی امتیاز بازی در خانه و حضور هوادارانش به پیروزی در این مسابقه می‌اندیشد.

نماینده قم این روزها در شرایطی بحرانی به سر می‌برد چنان که نبود منابع مالی برای پرداخت دستمزد بازیکنان و هزینه‌های جاری این تیم را با مشکل جدی مواجه کرده و از سوی دیگر نتایج ضعیف اخیر نماینده قم، سبب افت روانی تیم سوهان محمد سیما شده است.

در همین حال حامی مالی اصلی این تیم که نماینده قم با نام این حالی مالی در لیگ برتر شرکت کرده نیز طی نامه‌ای به دلیل مشکلات مالی اعلام کرده دیگر نمی‌تواند برای تیم سوهان محمد سیما هزینه کند و این موضوع فشار زیادی روی تیم سوهان محمد سیما وارد می‌کند.

در زمینه دستمزد بازیکنان نیز، مبالغ محدودی به بازیکنان پرداخت شده است و همین موضوع عملکرد آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و باید دید سوهان محمد سیما چگونه می‌تواند کار را تا پایان فصل به پایان برساند.

این در حالی است که بر خلاف تیم سوهان محمد سیما، تیم فرش آرای مشهد حریف روز پنج شنبه نماینده قم در شرایط ایده آل قرار دارد و می‌خواهد از وضعیت بحرانی در تیم سوهان محمد سیما بهره برده و پیروز این بازی شود.