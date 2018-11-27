به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات انتخاب بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره «سینماحقیقت» پس از بازبینی حدود ۴۰۰۰ فیلم ارسالی از ۱۰۰ کشور به دبیرخانه، ۲۶ فیلم را برای نمایش و رقابت در بخش مسابقه بین‌الملل برگزیدند که این آثار تولید ۲۰ کشور از ۵ قاره جهان هستند.

اسامی فیلم‌های منتخب به تفکیک سه بخش مستندهای کوتاه، نیمه‌بلند و بلند به این شرح است:

* مستندهای کوتاه: بعضی از این روزها (وینسنت فورستر/ انگلستان)، بقایا (آکشاتا دالوی/ هند)، دکتر (یاووز اوچر/ ترکیه)، در جستجوی همسر (سرگئی نیکولایف/ روسیه)، رویای لئوکادیا (کریشتف نویسکی/ لهستان)، شکارچیان قورباغه (باتوهام کورت/ ترکیه)، لولو: مروارید بوکسور (آسیمبه جان بیباگامبا/ تانزانیا)، لومیر (هریستینا بلوسووا، دانته روستاف/ ازبکستان)، من ویکتور هستم (اینا تسگووا/ روسیه)

* مستندهای نیمه‌بلند: آلگانش (لیا بلترامی، ماریانا بلترامی/ ایتالیا)، راگو رای، یک پرتره بی‌قاب (آوانی رای/ هند، نروژ، فنلاند)، فولاد خان (ناصر حسن خان‌دی/ هند)، کوه مورچه‌ها (ریکاردو پالادینو/ ایتالیا)، مارسلین، یک زن، یک قرن (کوردلیا دووراک/ فرانسه، هلند)، محدودیت‌های کار (آپولنا ریچلیکووا/ جمهوری چک)، میریم (آلکساندرا رخکالووا/ روسیه)

* مستندهای بلند: آلیشیا (مایا اُومس/ هلند)، از موسیقی تا سکوت (فرشید اخلاقی/ استرالیا)، انقراض کوسه‌ها (راب استوارت/ آمریکا)، جنگ نُه ماهه (لاژلو کووژا/ مجارستان، قطر)، در تمامی لحظات (نیکولا فیلیبر/ فرانسه)، رویارویی با اژدها (صدیقه مُجدیدی/ آمریکا)، ساعت شلوغی (لوسیانا کاپلان/ مکزیک)، فرشته‌ها از جنس نورند (جیمز لانگلی/ آمریکا، دانمارک، نروژ)، لرزه‌های سخت و دور (خورخه لوپز ناوارته/ اسپانیا)، هزار و یک زن چون من (صحرا مانی/ فرانسه)

در این بخش مستندسازان کشورهای هند، فرانسه، روسیه و آمریکا با چهار فیلم در صدر هستند و فیلمسازان ایتالیا، ترکیه، هلند و نروژ هم ۲ فیلم دارند. اسپانیا، انگلستان، دانمارک، لهستان، جمهوری چک، فنلاند، مجارستان، استرالیا، مکزیک، ازبکستان، قطر، تانزانیا هم دیگر کشورهای حاضر در بخش رقابتی «سینماحقیقت» با یک فیلم هستند.

اسامی فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار خواهد کرد.