به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلینژاد صبح سهشنبه در دومین نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: شرایط برگزاری استارتآپ کارآفرینی در حوزههای تخصصی محیطزیست استان بوشهر فراهم میشود.
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر محیطزیست استان بوشهر با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، بر لزوم مطالبهگری چالشهای اصلی زیستمحیطی استان به عنوان یک مطالبه ملی و پرارزش تاکید کرد.
مدیرکل محیطزیست استان بوشهر افزود: نیازمند برقراری ارتباط هر چه بیشتر با سازمانها و مراکز علمی استان بوشهر بهخصوص دانشگاهها به عنوان نهادهای اصلی ترویج و آموزش عالی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا برنامههایی برای انعقاد قرارداد در حوزههای پژوهش محیطزیست با این مراکز در نظر گرفته شده است.
قلینژاد همچنین تشکیل ژئوپارک در استان بوشهر را از دیگر دغدغههای موجود برشمرد و لازمه نیل به این هدف را تعامل و همکاری بین نهادهای مختلف استان دانست.
دومین نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر با موضوع بررسی و تأمین شرایط برگزاری استارتآپ کارآفرینی در حوزههای تخصصی محیطزیست استان برگزار شد.
در این نشست کارشناسان و مسئولین گزارشی از چالشها و فرصتهای محیطزیست استان ارائه کرده و به معرفی ظرفیتهای حوزههای پژوهشی و فناوریهای نوین در حیطه محیط زیست پرداختند.
این نشست با تعریف رویداد کسب و کار سبز (در شاخه استانی و ملی) در حوزههای پسماند، آب، آلودگی هوا و انرژی و با هدف حمایت از ایدهها و استارتآپ های حوزه بازیافت به کار خود پایان داد.
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