به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک شهرداری بوشهر و بنیاد نخبگان، زمینههای متعددی برای همکاری در حوزههای علمی، فرهنگی، زیستمحیطی و مدیریت شهری بررسی شد تا ظرفیتهای علمی و تخصصی نخبگان در مسیر توسعه شهر بهکار گرفته شود.
در بخش محیط زیست، اجرای پروژههای مشترک برای مدیریت شیرابههای سایت دفن پسماند و استفاده از دانش نخبگان در طرحهای توسعه پایدار مورد توافق قرار گرفت.
در حوزه فرهنگی، تکریم نخبگان علمی و فرهنگی شهر و استان، برگزاری جشنوارههای علمی و هنری و استفاده از نام اساتید و چهرههای علمی در نامگذاری معابر شهری از دیگر موضوعات مورد بحث بود.
همچنین طراحی برنامههای آموزشی نوین برای کودکان و نوجوانان در زمینههای هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی و خلاقیت، با هدف پرورش نسل نوآور، در دستور کار قرار گرفت.
شهردار بوشهر در این نشست با تأکید بر ضرورت نتیجهمحور بودن این همکاریها، حوزههایی مانند هوشمندسازی ترافیک، مدیریت پسماند و نخالههای ساختمانی، توسعه مبلمان و نورپردازی شهری، استفاده از دادههای هوشمند در مدیریت حملونقل و توسعه فضای سبز را از اولویتهای کاری مشترک دانست.
در پایان این نشست مقرر شد پیشنویس تفاهمنامهای برای همکاری کاربردی در محورهای مختلف تنظیم و کمیتههای مشترکی میان شهرداری و بنیاد نخبگان برای پیگیری و اجرای پروژهها تشکیل شود.
نظر شما