به گزارش خبرنگار مهر، محمد دریجانی، مدیرکل بیمه سلامت استان یزد امروز با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان یزد، ضمن بازدید از این خبرگزاری به سئوالات خبرنگار مهر در مورد بیمه سلامت پاسخ داد.

محمد دریجانی ضمن قدردانی از خبرگزاری مهر استان یزد برای اطلاع‌رسانی در مورد بیمه سلامت و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد زیادی از افراد فاقد بیمه به واسطه اطلاع‌رسانی این رسانه و سایر رسانه‌های استان یزد اظهار داشت: بیمه سلامت،‌ بیمه‌ای دولتی و برای کسانی قابل استفاده است که به هر دلیل نتوانسته‌اند بیمه شوند.

وی با اشاره به راه‌اندازی بیمه سلامت همگانی از سال ۹۲ عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش بیمه سلامت هستند که این افراد شامل کارمندان دولت، خانواده معظم شهدا، طلاب، دانشجویان و اقشار فاقد بیمه است.

بیمه ایرانیان تمام افراد فاقد بیمه‌ را پوشش بیمه‌ای می‌دهد

دریجانی با اشاره به اینکه افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از سال ۹۲ می‌توانستند به صورت رایگان زیر پوشش بیمه قرار بگیرند، بیان کرد: مهلت استفاده از این پوشش بیمه‌ای تمام شده و افرادی که فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند می‌توانند زیر پوشش بیمه ایرانیان قرار بگیرند.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد خاطرنشان کرد: این بیمه باید به شکل خانوادگی انجام شود و هزینه قابل پرداخت برای هر نفر، ۲۶۸ هزار تومان برای یک سال است که البته این رقم، ۵۰ درصد حق سرانه‌ای است که کارمندان دولت اکنون پرداخت می‌کنند.

پرداخت هزینه ۸۰ میلیارد تومانی در ۵ ماه برای بیمه‌شدگان یزد

وی در مورد هزینه‌های انجام شده توسط بیمه سلامت برای بیماران استان یزد عنوان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، حدود ۶۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دولتی و ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی پرداخت شده است.

دریجانی در مورد پرداخت‌های بیمه سلامت بیان کرد: پرداخت‌ها به بیمارستان‌های خصوصی تا تیرماه، بیمارستان‌های دولتی تا شهریورماه به صورت علی‌الحساب و پرداخت به داروخانه‌ها و پزشکان نیز به روز است.

وی افزود: برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکل برای بیمه شدگان، تمهیداتی نیز در زمینه دارو اندیشیده شده به ویژه برای بیماران خاص و اکنون نیز طرحی در این زمینه در حال اجراست.

پوکه داروهای هموفیلی باید به داروخانه‌ها تحویل داده شود

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به اینکه برخی بیماران به دلیل ترس از تحریم‌ها و افزایش قیمت داروها، اقدام به دپوی دارو در منازل می‌کنند، افزود: به منظور جلوگیری از این اقدام که هم کمبود دارو در داروخانه‌ها و هم احتمال فاسد شدن دارو به دلیل نحوه نگهداری را به دنبال دارد، دارو با کد و بارکد تحویل بیمار می‌شود و بیمار باید برای دریافت نسخه بعدی خود، پوکه دارو را به داروخانه ارائه دهد.

وی با بیان اینکه دو داروخانه در استان یزد داروهای بیماران هموفیلی را تامین و توزیع می‌کنند، اظهار داشت: این طرح اکنون در این دو داروخانه در حال اجراست و بیمه تامین اجتماعی نیز در این زمینه همکاری و مشارکت دارد.

هیچ گزارشی از کمبود دارو در استان یزد نداریم

دریجانی با اشاره به سایر تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از کمبود دارو در استان، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ گزارشی از کمبود دارو به ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان نداریم.

وی در مورد الکترونیکی کردن اسناد پزشکی نیز بیا کرد: این طرح اکنون به صورت پایلوت در اصفهان آغاز شده و در یزد نیز ظرف یک ماه آینده با همکاری یکی از بیمارستان‌ها آغاز خواهد شد که این اقدام حذف کاغذ از پروسه اداری و کوچک شدن حجم بایگانی‌ها را به دنبال دارد.

دریجانی در مورد حذف دفترچه نیز بیان کرد: این طرح نیز در کرمان به صورت پایلوت آغاز شده اما اجرای آن زمان‌بر است اما با اجرای آن، مراجعات مردم برای دریافت دفترچه کاهش می‌یابد.

تلاش برای اجرای کامل طرح رفع هم‌پوشانی بیمه‌ها در یزد

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد هم‌پوشانی بیمه‌ها اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۷ تفاهم نامه‌ای میان چهار بیمه‌گر اصلی یعنی بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمه کمیته امداد امضا شد که بر اساس، افرادی که همزمان از دو بیمه استفاده می‌کنند، شناسایی و یکی از بیمه‌های آنها از رده خارج شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۱۲ هزار نفر در استان یزد رفع هم‌پوشانی انجام شده و امیدواریم با نرم افزار بسیار خوبی که در این زمینه طراحی شده، بتوانیم این طرح را به طور کامل اجرا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: یزد در زمینه ضریب نفوذ بیمه درمان، جزو استان‌های اول کشور است و در حال حاضر بر اساس برآوردهای انجام شده، تنها سه درصد مردم استان یزد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

بیمه‌شدگان به تاریخ اعتبار دفترچه‌ها توجه جدی داشته باشند

دریجانی یکی از مشکلات در پرداخت هزینه‌های درمان بیمه سلامت را بی‌توجهی بیمه‌شدگان به تاریخ اعتبار دفترچه‌ها اعلام کرد و افزود: در مواردی بیمه‌شدگان به دلیل بروز بیماری‌های ناگهانی نظیر سکته به بیمارستان مراجعه کرده و ناچار به انجام عمل جراحی نیز شده‌اند اما از آنجا که اعتبار دفترچه آنها تمام شده و در روز تعطیل نیز انتقال به بیمارستان و عمل جراحی انجام شده، امکان تمدید دفترچه وجود نداشته است.

وی افزود: از بیمه‌شدگان می‌خواهم همین امروز تاریخ اعتبار دفترچه خود را بررسی کنند و اگر اعتبار آن تمام شده، به پیشخوان‌های بیمه یا اداره کل در خیابان چمران یا ادارات شهرستان مراجعه کنند.

۱۳ هزار تبعه خارجی در یزد بیمه سلامت هستند

دریجانی در مورد بیمه اتباع خارجی نیز عنوان کرد: اتباع دارای کارت اقامت یا به اصطلاح اتباع خارجی مجاز، می‌توانند از بیمه سلامت برخوردار شوند به نحوی که اکنون ۱۳ هزار نفر در استان یزد زیر پوشش این بیمه هستند اما اتباع غیرمجاز که نمی‌توانند بیمه شوند، به طور عمده در پرداخت هزینه‌های درمان خود با چالش‌های جدی مواجه هستند.

وی تاکید کرد: این مشکل باید با نظر وزارت کشور و همکاری کمیساریای عالی پناهندگان برطرف شود تا شاهد بروز مشکلاتی که بعضا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای اتباع غیرمجاز رخ می‌دهد، نباشیم.

استفاده از عنوان بیمه «سلامت» برای بیمه‌های تجاری غیرقانونی است

مدیرکل بیمه سلامت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سوء استفاده‌هایی که از نام بیمه «سلامت» شده است، افزود: برخی بیمه‌های تجاری از قبل از سال ۹۲ نام بیمه سلامت داشته اند که ساز و کار آنها با بیمه دولتی کاملا متفاوت و یک بیمه تجاری هستند.

وی افزود: اگر افرادی به نام بیمه سلامت اقدام به بازاریابی یا مراجعه به منازل یا محل کار افراد داشتند، مردم آگاه باشند که بیمه سلامت نیست و استفاده از این عنوان همچنین مراجعه به منازل غیرقانونی است.