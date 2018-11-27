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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

افزایش همکاری‌های بین دانشگاهی لازمه توسعه علمی است

افزایش همکاری‌های بین دانشگاهی لازمه توسعه علمی است

اردبیل - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: افزایش تعامل بین دانشگاهی در استان اردبیل یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز برای ارتقای سطح علمی دانشجویان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری ظهر سه‌شنبه در جریان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: اولویت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسعه آموزش و پژوهش بوده و توجه به این اصل مهم اقدام زیربنایی در توسعه شاخص‌های درمانی خواهد بود.

وی افزود: از موارد مهم تفاهم‌نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه محقق اردبیلی، تعریف و انجام پروژه‌های پژوهشی و مطالعاتی کاربردی، همکاری در انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک، هدایت و حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی در راستای نیازهای پژوهشی طرفین، برگزاری مشترک سمینارها، نشست‌های علمی، دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و جشنواره‌ها، تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی و داوری مقالات و تجاری سازی یافته‌های پژوهشی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ضمن خدمات‌رسانی گسترده  در حوزه بهداشت و درمان، تکالیف زیادی به عهده  دارد ادامه داد: استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی طرفین، استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها، همکاری انجمن‌های علمی، انجام بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان از واحدها و مراکز علمی، برگزاری دوره‌های مشترک فرهنگی مذهبی و برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشگاهی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.

 وی با اعلام اینکه دانشگاه محقق اردبیلی از دانشگاه‌های مطرح کشور است ادامه داد: هر دو دانشگاه در زمینه‌های مختلف پژوهشی  وآموزشی ظرفیت‌های خوبی برای همکاری و توسعه دارند و تعامل بین دانشگاهی، ارتقای سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه‌ها با توجه به چنین تفاهم‌نامه‌هایی رو به بهبود خواهد رفت.

کد مطلب 4469637
محمد میرزایی ناطق

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