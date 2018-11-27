به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری ظهر سهشنبه در جریان تفاهمنامه همکاری با دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: اولویت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسعه آموزش و پژوهش بوده و توجه به این اصل مهم اقدام زیربنایی در توسعه شاخصهای درمانی خواهد بود.
وی افزود: از موارد مهم تفاهمنامه بین دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه محقق اردبیلی، تعریف و انجام پروژههای پژوهشی و مطالعاتی کاربردی، همکاری در انجام پایان نامهها و طرحهای پژوهشی مشترک، هدایت و حمایت از پایان نامههای دانشجویی در راستای نیازهای پژوهشی طرفین، برگزاری مشترک سمینارها، نشستهای علمی، دورههای تخصصی، کارگاههای آموزشی کوتاه مدت و جشنوارهها، تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی و داوری مقالات و تجاری سازی یافتههای پژوهشی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن خدماترسانی گسترده در حوزه بهداشت و درمان، تکالیف زیادی به عهده دارد ادامه داد: استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی طرفین، استفاده از منابع موجود در کتابخانهها، همکاری انجمنهای علمی، انجام بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان از واحدها و مراکز علمی، برگزاری دورههای مشترک فرهنگی مذهبی و برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشگاهی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.
وی با اعلام اینکه دانشگاه محقق اردبیلی از دانشگاههای مطرح کشور است ادامه داد: هر دو دانشگاه در زمینههای مختلف پژوهشی وآموزشی ظرفیتهای خوبی برای همکاری و توسعه دارند و تعامل بین دانشگاهی، ارتقای سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاهها با توجه به چنین تفاهمنامههایی رو به بهبود خواهد رفت.
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