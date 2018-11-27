شکارچی غیرمجاز از اتباع خارجی در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر احمدرضا لاهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: گزارش ورود یک گروه از اتباع خارجی (یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس) به استان پنج روز پیش دریافت شد.

وی افزود: این افراد با هدف شکار هوبره گونه ای پرنده در خطر انقراض به خوزستان آمده بودند و برای این منظور ۶ پرنده شکاری از نوع بالابان و بحری نیز با خود همراه داشتند.

به گفته وی، این پرندگان شکاری آموزش دیده هستند که از آنها برای شکار هوبره استفاده می شود.

لاهیجان زاده اضافه کرد: چهار نفر از این گروه از اتباع خارجی و ۲ نفر از آنها بومی منطقه و میزبان بودند و پیش از اینکه موفق به شکار هوبره شوند، دستگیر شده اند.

وی گفت: این ۶ نفر متخلف، دیشب توسط یگان حفاظت محیط زیست و با همکاری خوب نیروی انتظامی و قوه قضائیه، طی یک عملیات غافلگیرانه در خانه ای در یکی از روستاهای شهرستان حمیدیه دستگیر و تحویل مراجع انتظامی و قضایی شدند.

لاهیجان زاده تصریح کرد: جریمه پرندگان شکاری بعد از یوزپلنگ بیشترین جریمه تعیین شده و به ازای هر بهله، ۶۰۰ میلیون ریال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین با قدردانی از مردم محلی که در شناسایی و معرفی این متخلفان شکار غیرمجاز همکاری کردند، اظهار داشت: متاسفانه تعداد انگشت شماری از مردم محلی در منطقه غرب و جنوب غرب استان، از شکارچیان اتباع بیگانه میزبانی می کنند، این در حالیست که این افراد در قبال منافع شخصی خود خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست و حیات وحش منطقه، به ویژه گونه های در معرض انقراض وارد می کنند.

وی با اشاره به اینکه ماه های آبان، آذر و دی فصل شکار هوبره است، از مردم بومی و دوستداران محیط زیست درخواست کرد که در صورت مشاهده موارد مشابه، گزارش خود را به ادارات حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت محیط زیست و یا شماره ۱۵۴۰ اعلام کنند.

«هوبره» از پرندگان مهاجر و در حال انقراض است که مورد حمایت بین المللی قرار دارد و شکار آن ممنوع است. جریمه شکار هر قطعه از این پرنده ۲۰۰ میلیون ریال است.

هر سال با فرا رسیدن مهرماه، آغاز فصل مهاجرت پرندگان به خوزستان، شکار غیرمجاز برای صید پرندگان (به ویژه پرندگان شکاری) بیشتر می شود. سفر اتباع خارجی با هدف شکار به خوزستان نیز از مشکلات این حوزه است.

آبان سال ۹۴ نیز یک متخلف شکار از کشورهای حوزه خلیج فارس به همراه ۳ نفرایرانی در حاشیه منطقه حفاظت شده کرخه در شهرستان شوش دستگیر شدند.

با توجه به زیستگاه های متعدد و تنوع پرندگان، شکار همیشه یکی از نگرانی های دوستداران محیط زیست بوده است. در ۶ ماهه نخست امسال ۳۸۹ متخلف شکار و صید در این استان دستگیر شدند.