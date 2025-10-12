  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بوشهر:پرندگان کمیاب تحت درمان قرار گرفتند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بوشهر:پرندگان کمیاب تحت درمان قرار گرفتند

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: درمان و بازتوانی تعدادی پرنده شکاری در معرض خطر انقراض که از دست قاچاقچیان حیات وحش نجات یافته بودند، در حال انجام است.

سید احسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مرزبانی و نیروی انتظامی شاهد کشف تعدادی پرنده شکاری کمیاب و در معرض خطر انقراض در شهرستان دشتستان بودیم.

وی با اشاره به اینکه این پرندگان از گونه‌های شاهین و بالابان بودند اضافه کرد: این نوع پرندگان با تلاش نیروی انتظامی و مرزبانی از دست قاچاقچیان نجات یافتند ولی با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که دچار جراحات شدید در ناحیه چشم و شاهپرها بودند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: با بیان اینکه شکار و قاچاق یکی از مهمترین عوامل قرار گرفتن این گونه‌ها در معرض انقراض است تاکید کرد: درمان و بازتوانی این پرندگان آسیب‌دیده در حال انجام است.

کد خبر 6619393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها