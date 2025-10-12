فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بوشهر:پرندگان کمیاب تحت درمان قرار گرفتند

سید احسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مرزبانی و نیروی انتظامی شاهد کشف تعدادی پرنده شکاری کمیاب و در معرض خطر انقراض در شهرستان دشتستان بودیم.

وی با اشاره به اینکه این پرندگان از گونه‌های شاهین و بالابان بودند اضافه کرد: این نوع پرندگان با تلاش نیروی انتظامی و مرزبانی از دست قاچاقچیان نجات یافتند ولی با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که دچار جراحات شدید در ناحیه چشم و شاهپرها بودند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: با بیان اینکه شکار و قاچاق یکی از مهمترین عوامل قرار گرفتن این گونه‌ها در معرض انقراض است تاکید کرد: درمان و بازتوانی این پرندگان آسیب‌دیده در حال انجام است.