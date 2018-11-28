محمدرضا پورمحمدی استاندار جدید آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه پورمحمدی رئیس سابق دانشگاه تبریز با رای هیئت وزیران استاندار جدید آذربایجان شرقی شد.

پورمحمدی سال گذشته به‌ عنوان گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان استان جهت تصدی پست وزارت علوم معرفی شد که مورد اقبال رئیس‌جمهور قرار نگرفت و اکنون بعد از خداحافظی از دانشگاه تبریز، به‌عنوان جایگزین مجید خدابخش انتخاب شد.

پورمحمدی متولد سال ۱۳۳۷ در شهر تبریز است که فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته‌ برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه کاردیف انگلستان به پایان رسانده و از چهره‌های مورد حمایت طیف اصلاح‌طلبان است.

با انتخاب پورمحمدی به‌عنوان استاندار آذربایجان‌شرقی باید منتظر اعمال تغییرات در پست‌های مدیریتی استان ماند.