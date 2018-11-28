تجهیزات ارتودنسی از پوشش ارز دولتی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جعفری، در آستانه برگزاری سومین سمپوزیوم انجمن ارتودنتیستهای ایران، اظهارداشت: تا حدود یک ماه پیش به اقلام ارتودنسی ارز دولتی تعلق می‌گرفت. البته به دلیل اینکه روند تخصیص ارز و واردات و ترخیص کالا در چند ماه گذشته بسیار پیچیده شده بود و شرکت های وارد کننده مواد و لوازم دندانپزشکی درگیر کاغذبازی و آیین نامه‌های مختلف شده بودند بسیاری از شرکت‌ها به سختی موفق به واردات تجهیزات ارتودنسی می‌شدند. ‌

وی افزود: این مسئله سبب شد که شاهد کمبود برخی از لوازم ارتودنسی در بازار باشیم با این حال از حدود یک ماه پیش به طور کلی اختصاص ارز دولتی به تجهیزات ارتودنسی متوقف شد و این لوازم از گروه یک اولویت کالایی به گروه دو انتقال یافت بنابراین شرکت‌ها باید تجهیزات ارتودنسی را با ارز نیمایی خریداری کنند.

دبیر اجرایی سومین سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست های ایران ادامه داد: این مسئله به معنای حداقل دو برابر شدن قیمت کالاهای ارتودنسی است و از طرفی افزایش سایر هزینه‌های مطب‌های دندانپزشکی نیز بر این مشکل دامن زده و در نهایت هزینه های درمان ارتودنسی را افزایش داده است.

جعفری گفت: دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و اداره تجهیزات پزشکی در این زمینه می‌توانند اقدامات موثر را جهت اختصاص ارز دولتی به تجهیزات ارتودنسی انجام دهند و انجمن نیز در حال نامه نگاری های لازم در این زمینه می‌باشد. هرچند که می‌دانیم به دلیل اعمال تحریم ها تامین ارز تمام کالاها با مشکلاتی مواجه است ولی لازم است که حداقل برخی از اقلام پر مصرف ارتودنسی تحت پوشش ارز دولتی قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که هزینه‌های ارتودنسی و دندانپزشکی افزایش یابد مردم انجام این درمان های مهم را به تأخیر انداخته یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. این مسئله تبعات و مشکلات مختلفی را به همراه داشته و سلامت دندان افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال پوسیدگی‌های دندانی افزایش و بیماری‌های لثه فرد را تهدید خواهد کرد و از طرفی نازیبایی ناشی از مشکلات دندانی فکی می‌تواند اعتماد به نفس فرد را به خطر انداخته و سلامت روان او را نیز دستخوش تهدید قرار دهد.