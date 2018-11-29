فلسفه ابراهیمی دینانی و زندگی شخصی او کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه و زندگی؛ گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی» در دو فصل گردآوری شده که فصل اول به فلسفه فیلسوف می پردازد و مفاهیمی همچون در خلوت خود، روانکاوی فیلسوف، در جستجوی معرفت، چرا من همیشه تنهاست؟، من منم و هزاران، خدای من، فیلسوف و انتقاد، در سپهر گفتگو، مجادله با فیلسوف، دیروز و فردا ، اندیشیدن به فردا ، زندگی چیست؟ و ماجرای زندگی را شامل می شود. فصل دوم این کتاب هم به زندگی فیلسوف اختصاص یافته است.

کریم فیضی، مولف کتاب «فلسفه و زندگی؛ گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی» درباره این کتاب چنین می گوید: «هر انسانی کتابی است که آن را بدون اینکه بنویسد، می‌زیید. در حقیقت هر فردی، کتاب زندگی خویشتن است. این کتاب با قلم زیستن نگارش می‌یابد. هر روز، سطری است که بر فصلی از فصول زندگی افزوده می‌شود. هر انسانی، کوچک یا بزرگ، موفق یا ناموفق، زندگی خویشتن است و خویشتن خویش زندگی می‌کند و این سخن که صراحت و صدقش را مدیون هیچ فردی نیست، در باب یک فیلسوف مطابق تر درمی‌آید؛ از آن رو که فیلسوفان صرفاً زندگی نمی کنند، بلکه زندگی را چونان کتابی عمیق می کاوند. فیلسوف هر اندازه فیلسوف تر باشد، بیشتر فیلسوف زندگی است و استاد دینانی یکی از مصادیق واقعی این سخن است: فیلسوفی برای زندگی که زندگی اش فلسفه است و برای فلسفه.»

کتاب «فلسفه و زندگی؛ گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی» اثر کریم فیضی در ۵۳۰ صفحه به قیمت ۵۵ هزار تومان به تازگی از سوی انتشارات اطلاعات منتشر شده است.