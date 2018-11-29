هوای زنجان گرم می شود

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد استان را فرامی‌گیرد که در این میان شهروندان از تردد در کنارساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

وی بابیان اینکه از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود، اظهار کرد: ازاواخر امروز سامانه بارشی وارد استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بارش‌ها در استان از اول مهرماه تاکنون خوب بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته مطلوب است.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا روز شنبه افزایش‌یافته و هوا گرم می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان نسبت به‌روز گذشته دو درجه سانتی‌گراد افزایش‌یافته و هوا گرم شده است.