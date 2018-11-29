  1. استانها
  2. زنجان
۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان گرم می شود

هوای زنجان گرم می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از گرم شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد استان را فرامی‌گیرد که در این میان شهروندان از تردد در کنارساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

وی بابیان اینکه از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود، اظهار کرد: ازاواخر امروز سامانه بارشی وارد استان می‌شود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بارش‌ها در استان از اول مهرماه تاکنون خوب بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته مطلوب است. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا روز شنبه افزایش‌یافته و هوا گرم می‌شود. 

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان نسبت به‌روز گذشته دو درجه سانتی‌گراد افزایش‌یافته و هوا گرم شده است.

کد مطلب 4471197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها