سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه برخورد سواری پراید با سارینای دو و نیم ساله در خیابان شهید باهنر سمنان منجر به مرگ این دختر بچه شد، ابراز داشت: این تصادف ساعت ۲۱:۱۶ شب گذشته اتفاق افتاد که متاسفانه تلاش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند و این کودک امروز جان باخت.

وی علت وقوع این فقره سانحه جرحی منجر به فوت را بی‌توجهی راننده پراید به جلو عنوان کرد و افزود: رعایت سرعت مطمئن در معابر درون‌شهری می‌تواند از بروز این حوادث تلخ پیشگیری کند لذا توصیه می‌شود رانندگان این موارد را به‌دقت رعایت کنند.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بابیان اینکه شب قبل از آن نیز برخورد خودروی سواری با دو دانشجوی دانشگاه سمنان منجر به مرگ آن‌ها شد، ابراز داشت: تلاش پلیس برای یافتن راننده متخلف متواری همچنان ادامه دارد و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

بزرگی اضافه کرد: مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات، رعایت قانون و مقررات در معابر شهری است که امیدواریم با رعایت آن شاهد کاهش این حوادث تلخ و جبران ناپذیر باشیم.