وظایف علمی و عملی حوزه/ نقش مرجعیت در مسائل سیاسی و اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در نشست دوره‌ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد در خصوص وظیفه و جایگاه حوزه های علمیه اظهار داشت: حوزه های علمیه به خصوص حوزه پربرکت قم به نیابت از حضرت ولیعصر(عج)، پرچم قرآن و عترت را به دست گرفته و این پرچم، هم عناصر محوری علمی دارد و هم عناصر محوری عملی.

وی ادامه داد: درباره عناصر علمی فرمودند «یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ»، لکن علم اگر در بخشی از آیات، مقدم بر تزکیه آمده به این دلیل است که مقدمه است و اگر تزکیه در آیات دیگر مقدم بر علم است به دلیل مقدّم بودن اوست؛ تقدّم مقدمه کجا و تقدّم مقدم کجا؟! اساس کار انبیاء و اولیا تعلیم است تا عدل اندیش محور را به کرسی بنشانند، تزکیه است تا عقل عبادت مدار را به کرسی بنشانند؛ اگر حوزه این دو کار را انجام داد آنگاه به جایی می رسد که لذت طهارت را می چشد و جزء «فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا» می شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ابراز داشت: اولین مفسر قرآن کریم یعنی رسول گرامی اسلام فرمود «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ»؛ اینها عناصر محوری علمی و درسی حوزه است که در حوزه سامان یافته است.

وی ادامه داد: در بخش دیگر وظایف عملی حوزه را قرآن و روایت تبیین می کند که کار و اثر حوزه چیست؛ می فرماید حوزه طاهر است ولی چون کُر است مطهر است! نه چیزی او را آلوده می کند و نه او از تطهیر آلوده ها کم می آورد، خاصیت کُر همین است. حوزه علمیه نیز مانند آب کُر است که هم طاهر است و هم مطهر، اگر حوزه « فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا» باشد هم خود آلوده نخواهد بود و هم به سراغ هیچ آلودگی نخواهد رفت و اگر قداست حوزه را همه ما می ستاییم برای همین دو کار است.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قران کریم خاطرنشان کرد: قرآن کریم در سوره مومنون می فرماید «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» تا آنجا که می فرماید «وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»؛ نه بازیگر است و نه می شود او را به بازی گرفت؛ اینها جملات خبریه است که به داعی انشاء القا شده است یعنی حوزوی بکوش نه بازیگر باشی و نه نهاد یا ارگانی بتواند تو را بازی بدهد، در سوره مبارکه نور هم فرمود «لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ»؛ این عناصر محوری عملی حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نقش مرجعیت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان داشت: ما یک فقه اصغر داریم و یک فقه اکبر؛ فقه اصغر همین دروس فقهی است که روزانه در حوزه ها وجود دارد و به مساله احکام می پردازد، این فقه به ما می گوید آلودگی حدثی و خبثی را آب و خاک پاک می کند اما آب و خاک آن قدرت را ندارد که آلودگی های معنوی را پاک کند، آلودگی معنویی مانند استکبار و استثمار را تنها خون شهید پاک می کند! استکبار پهلوی و استثمار غرب را خون شهید از ایران پاک کرد؛ «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُمْ»، کشور را اینها طیب و طاهر کردند.

این مرجع تقلید ادامه داد: اما یک نجاستی هست که حتی خون شهید هم نمی تواند آن را پاک کند و آن سکولار فکرکردن، الحادی اندیشیدن و مشرکانه فکرکردن است، این آلودگی ها را تنها مرجعیت حوزه است که می‌تواند پاک کند! شبهات ملحدانه و مشرکانه و سکولاریسم را قلم علامه طباطبایی و امام راحل برطرف می کند، بنابراین می فرماید قلم عالم سنگین تر از خون شهید است؛ «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء».

وی ادامه داد: این مداد و مرکب قلم علما است که کارکردش هم شهیدپرور است و هم پاک کننده الحاد و شرک؛ لذا طبق این مبانی حرف اول مملکت را مرجعیت و حوزه های علمیه می زنند چون قلم به دست اینهاست، خود این مطلب از سوی دیگر نشان می دهد که ما باید به چه سمتی حرکت کنیم.

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: کلینی از خود امام نقل می کند که امام فرمود ائمه، محکمات جامعه هستند، سپس فرمودند علما جانشین ما هستند، در نتیجه بکوشید مثل ما باشید و در مسیر ما حرکت کنید! مراجع که امروز در همان مسیر ائمه حرکت می کنند محکمات جامعه هستند به همین دلیل کسی نباید توقع داشته باشد که مرجعیت مانند او بیندیشد، مرجع که محکم جامعه است، نباید مانند متشابه فکر کند، بلکه متشابه باید خود را به محکم نزدیک کند.

وی ادامه داد: مراجع نیز باید پدرانه همه را فرزند خود بدانند، راهی را که خود می روند دلسوزانه به آنها نشان بدهند و به مشکلات جامعه اشراف همه جانبه داشته باشند و نسبت به آن خود را مسئول بدانند تا بشوند محکمات جامعه و جانشین حضرت ولیعصر(عج) و حافظ دین، تا این دین را به دست صاحب اصلی اش برسانند.