شوت عجیب و محکم عالیشاه به سمت هواداران تبریزی/ تشنج در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و پرسپولیس در تبریز آغاز شد که این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم پرسپولیس به پایان رسید.

در اواخر بازی شوت محکم و سرکش عالیشاه به سمت هواداران تیم ماشین سازی درحالی که توپ از زمین بیرون رفته بود باعث ایجاد حاشیه هایی در ورزشگاه شد.

این حرکت عالیشاه باعث اعتراض هواداران حاضر در ورزشگاه شد و آنها علیه عالیشاه شعار دادند.

سیدرضا مهدوی داور این بازی بود و امید عالیشاه از پرسپولیس را با کارت زرد جریمه کرد.

پرسپولیس با برتری در این بازی ۲۴ امتیازی شد و با عبور از تراکتورسازی ۲۳ امتیازی در رده سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر ایستاد.