به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بیش از ۳۰ غیر نظامی در تهاجم اخیر ائتلاف به سرکردگی آمریکا به دیرالزور واقع در سوریه به خاک و خون کشیده شدند.

تلویزیون سوریه با انتشار گزارشی در این خصوص اعلام کرد: بر اثر تهاجم جنگنده های ائتلاف به سرکردگی آمریکا به روستای «الشفعه» (Al-Shaafah) واقع در ریف دیرالزور بیش از ۳۰ نفر از مردم کشته شده اند.

بنا بر اعلام گزارش مذکور بیشتر کشته شدگان از زنان و کودکان هستند.

این درحالی است که تنها ۲ روز پیش نیز در سایه سکوت به اصطلاح مدعیان غربی حقوق بشر فاجعه مشابهی در این این استان سوریه روی داده بود.

لازم به ذکر است، ۲۳ آبان ماه سال جاری ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش در حملات خود به استان دیرالروز واقع در شرق سوریه از بمب‌های ممنوعه خوشه‌ای استفاده کرده بود.

منابع سوری و محلی اعلام کردند که جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در سوریه از بمب های خوشه ای در شهر هجین و شهرک الشعفه در حومه شرقی دیرالزور استفاده کرده اند.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، حادثه مذکور پس از آن روی می دهد که در حمله مشابه هفته گذشته ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش در دیرالزور ۶۲ نفر زخمی و تعدادی از شهروندان سوریه نیز جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این منبع، بمباران روستای الشعفه نیز با بمب های ممنوعه فسفر سفید صورت گرفته است.

این در حالی است که بمب های مذکور به لحاظ قوانین بین المللی ممنوعه هستند.