به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار «متفکران عرب و بازخوانی سنت اسلامی» در پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حال برگزاری است.

تمایزات روشنفکری و نواندیشی(با نگاهی تبارشناسانه به اندیشمندان عرب)، ساختار شکنی سنت اسلامی در اندیشه محمد ارکون، نقد ساختاری سنت در اندیشه محمد عابدالجابری، طه عبدالرحمان و مدرنیسم اسلامی، فهم تاریخی ـ فرهنگی متن در نگاه ابوزید از محورهای اصلی این درسگفتار هستند.

سید صادق حقیقت، حامدعلی اکبر زاده، سید محمد آل مهدی و هادی بیگی مدرسان این دوره‌ها هستند. افزایش دانش نظری و عیارسنجی رویکردهای انتقادی به سنت فکری مسلمانان، آشنایی با رویکردهای متکفران عرب در تبیین سنت فکری اسلام و آشنایی با جریان روشنفکری در بخشی از جهان اسلام از اهداف این دوره است.

مدت زمان دوره ۱۰ ساعت( ۵ جلسه ۲ ساعته) ۵ روزه است و زمان برگزاری روزهای چهارشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ است که از تاریخ ۷ آذرماه شروع شده است. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس حاصل کنند.