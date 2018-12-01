لغو مجوز ورود به طرح ترافیک تاکسی های فاقد پروانه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قنادان با بیان اینکه مطابق قانون، سازمان تاکسیرانی تاکسیهای فاقد پروانه هوشمند را به رسمیت نمیشناسد، گفت: متاسفانه سهم کوچکی از ناوگان تاکسیهای شهر تهران نسبت به دریافت یا تمدید پروانه هوشمند تاکسیرانی اقدام نمیکنند که معمولا اغلب شکایات و تخلفات گزارش شده نیز مربوط به همین گروه است لذا به جهت حفظ اعتبار تاکسیرانی در بین شهروندان قرار است با این افراد متخلف برخورد شود. برای این منظور با هماهنگیهای انجام شده، بهزودی تاکسیهای فاقد پروانه الکترونیکی، در هر نقطه شهر بهوسیله دوربینها رصد و جریمه شوند.
وی با بیان اینکه تردد تاکسیهای فاقد پروانه در معابر شهر غیرقانونی است، افزود: کد جریمه این گروه، "حمل مسافر با خودرو غیر مجاز" است؛ لذا این تاکسیها باید تا پایان آذرماه نسبت به دریافت پروانه اقدام کرده تا بتوانند ضمن برخورداری از تسهیلات مربوطه نظیر سهمیه سوخت تاکسیها، مشمول طرحهای حمایتی سازمان تاکسیرانی شوند.
به گفته قنادان تمامی موانع و مشکلات تاکسیرانان برای انجام امور اداری با راه اندازی "دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی" برطرف شده و ظرف کمتر از یک هفته کارت پروانه هوشمند به آدرس متقاضی ارسال میشود لذا هیچ عذری در عدم دریافت یا عدم تمدید اعتبار پروانه، موجه نیست.
نظر شما