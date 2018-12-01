اتمام روشنایی ۱۷۰ تیر چراغ‌ برق در بلوار اصلی قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد جلوههای بصری، زیباسازی معابر اصلی شهر و افزایش امنیت، روشنایی بلوار اصلی شهر تأمین شد و تلاش مدیریت شهری این است که روشنایی معابر اصلی سطح شهر که فاقد روشنایی هستند، انجام شود.
وی گفت: روشنایی معابر شهر در جهت تأمین امنیت و آرامش بیشتر مردم است و روشنایی مناسب کوچهها، معابر و خیابانها باعث ارتقای امنیت و رضایتمندی آنها میشود.
شهردار قرچک بابیان اینکه افزایش روشنایی، کاهش شدید جرائم شبانه را به همراه دارد، افزود: در این طرح بیش از ۱۷۰ تیر چراغبرق بلوار اصلی شهر قرچک با نصب لامپهای نو بهروزرسانی شد.
این مدیر شهری تصریح کرد: سعی شهرداری قرچک بر این است تا همه معابر سطح شهر مشکلی ازنظر روشنایی نداشته باشند و در همین زمینه عملیات روشنایی بلوار اصلی این شهر به پایان رسیده است.
خرمی شریف از رنگآمیزی تیرهای چراغبرق سطح شهر خبر داد و افزود: با توجه به تردد وسایل نقلیه سه شهرستان از قرچک و اینکه رنگهای تیرهای چراغبرق سطح شهر کدر و کثیف شده بودند، بر آن شدیم تا با اقدامی جهادی تمامی تیرها را رنگآمیزی کنیم.
شهردار قرچک اظهار کرد: در این خصوص رنگآمیزی تیرهای چراغبرق بلوار دارایی، ۳۰ متری مزدارانی، دانشگاه پیام نور، طلاییه، فرمانداری و پارک جنگلی به اتمام رسیده است و بنا داریم دیگر معابر شهر را نیز زیباسازی نماییم.
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