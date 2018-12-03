به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ آذر و روز دانشجو امسال مصادف با جمعه و تعطیلات دانشگاه ها شده است بنابراین دانشگاه های کشور برنامه های خود را در اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده برگزار می کنند.

تشکل های دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو همانند سال های گذشته اقدام به برگزاری برنامه های مختلف از جمله نشست های تخصصی، میزگرد، مناظره و جلسات سخنرانی می کنند.

حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

یکی از مهمترین برنامه های گرامیداشت روز دانشجو حضور رئیس جمهور در یکی از دانشگاه های کشور است که امسال قرار است وی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جمع دانشجویان سخنرانی کند.

زمان دقیق این مراسم مشخص نشده و قرار است در یکی از روزهای منتهی به روز دانشجو و ۱۶ آذر رئیس جمهور در حاشیه سفر استانی خود در جمع دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی سمنان حضور می یابد.

علاوه بر این، حضور و سخنرانی دیگر چهره های سیاسی در دانشگاه ها از جمله دانشگاه های تهرانی نیز فراهم شده است.

برنامه ۵ تشکل و حضور ۴۱ چهره سیاسی در دانشگاه تهران

باتوجه به اینکه روز دانشجو مصادف با تعطیلات آخر هفته است بنابراین برنامه های گرامیداشت این روز در دانشگاه تهران ۱۸ آذرماه برگزار می شود.

۵ تشکل این دانشگاه در روز ۱۸ آذرماه میزبان ۴۱ چهره سیاسی هستند.

بسیج دانشجویی این دانشگاه برای این مراسم از حجت الاسلام محمدی قمی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، علی عسگری، مهرداد بذرپاش، سردار قاسم سلیمانی، محمد دهقان، علی فروغی، سعید جلیلی و وحید یامین پور دعوت کرده است.

همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز از محمدرضا عارف، علی مطهری، علی ربیعی، محسنی اژه ای، محمد جعفری دولت آبادی، محسن الویری، معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی، محمد واعظی، علی نوبخت، لعیا جنیدی، علوی تبار، محمدرضا جلایی پور، محمد مجتهد شبستری و سعید حجاریان برای شرکت در مراسم روز دانشجو دعوت کرده اند.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نیز میزبان سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، حسین شریعتمداری، محمدرضا مخبر دزفولی، کامران باقری لنکرانی و عزت الله ضرغامی خواهند بود.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران نیز برای مراسم روز دانشجو از محمدحسین بادامچی، مجتبی احمدی، مجتبی نامخواه، حسام سلامت، مهدی محمدی، آرمان ذاکری و امیرحسین ثابتی دعوت کرده است.

انجمن اسلامی مستقل این دانشگاه نیز از سردار حسین اشتری و محسن رضایی برای مراسم روز دانشجو دعوت کرده است.

حضور زیبا کلام و رسایی در دانشگاه علم و صنعت

صادق زیبا کلام و حمید رسایی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، ۱۳ آذرماه به دانشگاه علم و صنعت می روند.

این دو چهره سیاسی قرار است در مناظره ابهامات یک توافق که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه و با همکاری بسیج دانشجویی برگزار می شود، سخنرانی کنند.

این مراسم ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۴:۳۰ در سالن آمفی تئاتر بهرامی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

حضور نمایندگان مجلس در دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه خواجه نصیر در آستانه روز دانشجو میزبان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است.

این مراسم با محوریت مجلس، عصاره فضائل ملت توسط واحد سیاسی بسیج دانشجویی این دانشگاه در روز ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

رحیم پور ازغدی به دانشگاه الزهرا(س) می رود

دانشگاه الزهرا(س) نیز به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو میزبان رحیم پورازغدی خواهد بود.

این مراسم ۱۲ آذرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ در سالن کنفرانس تورانی این دانشگاه برگزار می شود.

همچنین به مناسبت روز دانشجو مراسم تقدیر از دانشجویان برتر این دانشگاه و جلسه بیان دغدغه دانشجویان نیز ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

حضور ۴ چهره سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس

مناظره چگونگی نقش آفرینی دانشجویان بر مسائل کلان کشور با حضور حسنعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی و محمد صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس ۱۴ آذرماه برگزار می شود.

همچنین مناظره غلامحسین کرباسچی و حسین مرعشی نیز توسط انجمن اسلامی پیشرو در این دانشگاه برگزار می شود که زمان و مکان برگزاری این مراسم هنوز مشخص نشده است.

حضور چهره های آموزشی در دانشگاه علامه

در آستانه روز دانشجو حسین سلیمی، سیدصدرالدین شریعتی، غلامرضا ظریفیان، محمدجواد فتحی، محمدعلی نجفی، مصطفی معین، فاطمه سعیدی، رضا فرجی دانا، پروانه سلحشوری، محمود سریع القلم و جعفر توفیقی در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی می کنند.

این مراسم ۱۲ آذرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می شود.

چهره های سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی

محمود صادقی، علیرضا بهشتی و مقصود فراست خواه به مناسبت روز دانشجو و در ۱۳ آذرماه میهمان انجمن اسلامی آزاد خواه دانشگاه شهید بهشتی هستند.

برنامه ۶ تشکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برای روز دانشجو

تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز مانند دیگر دانشگاه های کشور برنامه های مختلفی با حضور چهره های سیاسی به مناسبت روز دانشجو برگزار می کند.

بسیج دانشجویی این دانشگاه نشست نقش مجلس در تحقق عدالت را با حضور مسعود پزشکیان، حمیدرضا حاجی بابایی، کاظم جلالی و احمد توکلی را ۱۳ آذرماه برگزار می کند.

همچنین این تشکل در روز سه شنبه ۲۰ آذرماه نیز نشست بررسی نگاه های گوناگون به مدیریت کشور با حضور عزت الله ضرغامی، سعید قاسمی، وحید جلیلی، حجت الله عبدالملکی، حسین شریعتمداری و علی باقری را برگزار می کند.

از دیگر برنامه های بسیج دانشجویی به مناسبت روز دانشجو نشست ارائه راهکار برای حل مشکلات معیشتی مردم است که با حضور یاسر جبرائیلی، ابراهیم رزاقی، مسعود نیلی، فرشاد مومنی و مسعود درخشان و طیب نیا ۲۰ آذرماه برگزار می شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ۱۸ آذر ماه نشستی با محوریت نقش جوانان در آینده مدیریتی کشور، بحران های فعلی کشور و راه حل عبور از بحران ها به دست جوانان با حضور محمدباقر قالیباف، حجت الاسلام رئیسی و رائفی پور برگزار می کند.

کانون اندیشه دانشجوی مسلمان این دانشگاه نیز ۱۷ آذرماه نشست چالش های خصوصی سازی با حضور فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار، علی صابری تولایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، فرشاد مومنی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین عبده تبریزی مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی برگزار می کند.

انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه نیز به مناسبت روز دانشجو برنامه ای با عنوان دانشجو صفیر آزادی را ۱۹ آذرماه با حضور آزمان ذاکری، ابوطالب آدینه وند، کمال اطهاری، ضیا هاشمی، عبدالله مومنی، پروانه سلحشوری، محمدرضا عارف وند، محمود صادقی، محمد کیانوش راد، محمدرضا نجفی، شهیندخت مولاوردی، امیر رئیسیان و وحید فروزنده برگزار می کند.

انجمن فرهنگ و سیاست این دانشگاه نیز نشستی با عنوان دانشجو، دیده بان جامعه با سخنرانی پروانه سلحشوری و الهه کولایی ۱۹ آذرماه برگزار می کند.

مجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه نیز ۱۲ و ۱۳ آذرماه درخواست برگزاری مناظره به مناسبت ۱۶ آذر با حضور صادق زیبا کلام، محمدرضا خاتمی، علیرضا علوی تبار، محسن رمضان زاده، عزت الله ضرغامی، حمید رسایی، وحید یامین پور، عبدالحسین خسرو پناه، علیرضا زاکانی، حجت الاسلام ذوالنور، حجت الاسلام مصباحی مقدم و کوچک زاده ارائه کرده است.