ترکش های کمبود «پوشک» در آسایشگاه کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، آسایشگاه خیریه کهریزک، در نقطه جنوبی پایتخت با قدمت ۴۶ ساله، به عنوان بزرگ ترین آسایشگاه سالمندان و معلولین در خاورمیانه محسوب می‌شود که به چند گروه از افراد جامعه خدمات مراقبتی و نگهداری ارائه می دهد.

آنطور که محسن پزشکی مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک، می گوید: در حدود ۸۲ درصد هزینه های این آسایشگاه توسط کمک های مردمی و افراد نیکوکار تامین می شود و ۱۸ درصد باقی مانده همان یارانه ای است که دولت از طریق سازمان بهزیستی می دهد.

در واقع سنگ بنای این آسایشگاه بر اساس کمک های مردمی و حمایت های مالی افراد نیکوکار شکل گرفته و به عنوان یک مرکز غیرانتفاعی تلقی می شود.

بر اساس آمارهای مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک، این مرکز مراقبتی و نگهداری، در حدود ۱۷۵۰ تخت دارد که برای نگهداری و مراقبت از افراد معلول، سالمند و بیماران ام اس دچار مشکلات جسمی و حرکتی، استفاده می شود.

اکثر افرادی که در آسایشگاه خیریه کهریزک زندگی می کنند، کسانی هستند که حالا نیاز بیشتری به مراقبت دارند. آنها این توان را ندارند که از خودشان مراقبت کنند و حالا تنها مانده اند و شاید اگر همین مرکز هم نبود، چه بسا سرنوشت مبهمی در انتظار روزهای زندگی این افراد بود.

حمیده پورفهیم معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک، در گفتگو با خبرنگار مهر، حادترین مشکل حال حاضر سالمندان و معلولان این آسایشگاه را، کمبود لوازم بهداشتی از جمله پوشک، عنوان کرد و گفت: به دنبال مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی ماه های اخیر، به یکباره شاهد کمبود پوشک در بازار داخلی بودیم که همین مسئله باعث افزایش قیمت این محصول شد.

وی با گلایه از کیفیت نامناسب پوشک های موجود در بازار برای سالمندان و معلولان، افزود: تعداد زیادی از سالمندان و معلولان این آسایشگاه، امکان تحرک نداشته و به ناچار وابسته به تخت هستند. همین مسئله سبب می شود که از پوشک برای آنها استفاده کنیم.

این پزشک عمومی، با عنوان این مطلب که در حدود ۱۰۰۰ نفر از سالمندان و معلولان این آسایشگاه نیازمند استفاده روزانه از پوشک هستند، گفت: مهم ترین عارضه ای که سلامت این افراد را تهدید می کند، زخم بستر و عفونت است. از همین رو، لازم است که پوشک برای آنها حتما استفاده شود.

پورفهیم تاکید کرد: اگر چنین مشکلاتی برای این دسته از مددجویان ایجاد شود، مراقبت آنها دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه نمی توان سایر خدمات را به آنها ارائه داد.

به گفته وی، ایجاد زخم بستر و بیماری های عفونی، هزینه های مراقبت از این افراد را بالا خواهد برد.

معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک، با اشاره به همکاری ۱۵۰۰ فرد نیکوکار با این آسایشگاه برای انجام کارهای روزانه سالمندان و معلولان، افزود: استحمام، این افراد کار خیلی سختی است که با همکاری افراد نیکوکار انجام می شود. اما، آنچه مسلم است، اینکه در حال حاضر با کمبود وسایل بهداشتی مواجه هستیم.

در شرایطی که کمبود پوشک برای استفاده روزانه این افراد، مشکلاتی را برای مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک ایجاد کرده است، حمید مقیمی رئیس انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین ۱۲۸۰ بسته پوشک در دو سایز مختلف به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، برای آسایشگاه خیریه کهریزک خبر داد و گفت: به دنبال بحرانی شدن وضعیت تامین پوشک در بازار داخلی و افزایش ناگهانی قیمت این محصولات، ما تصمیم گرفتیم از طریق واردات پوشک برای نیاز داخلی اقدام کنیم.

وی با اشاره به همراهی سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قبول ثبت سفارش واردات پوشک، افزود: این اقدام باعث شد بازار پوشک کشور تا حدودی آرام شود.

مقیمی، تهیه پوشک مورد نیاز سالمندان و معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک را، در راستای حس مسئولیت اجتماعی اعضای انجمن دانست و گفت: متاسفانه یکی از دلایل بروز کمبود پوشک در بازار داخلی، اطلاعات غلط از میزان مصرف این محصول در کشور بود. زیرا، تولید داخلی توان تامین نیاز کشور را ندارد و می بایست حداقل ۵۰ درصد بازار از طریق واردات تامین شود.

به گفته مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک، هر کدام از افراد سالمند و معلول این آسایشگاه که دچار مشکل کنترل ادرار و مدفوع هستند، می بایست روزانه حداقل ۲ تا ۳ عدد پوشک استفاده کنند که هزینه ماهانه پوشک مورد نیاز آسایشگاه، ۳۶۰ میلیون تومان می شود.

بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، پوشک های اهدایی که روز گذشته تحویل آسایشگاه خیریه کهریزک شد، فقط برای ۱۵ تا ۲۰ روز جوابگوی نیاز این افراد است و می بایست به فکر تامین پوشک آنها بود.

به دنبال بر هم خوردن نظم بازار داخلی در دو ماه گذشته، به یکباره شاهد کمبود شدید پوشک و کالاهای بهداشتی در بازار بودیم و همین مسئله سبب شد به یکباره قیمت پوشک تا ۳ برابر افزایش یابد. این در حالی است که بخشی از نیاز داخلی کشور به پوشک، از طریق واردات تامین می شد که اختلال در واردات، آسیب هایی را متوجه مصرف کنندگان این قبیل محصولات کرده است. به نظر می رسد که سالمندان و معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک هم از این قاعده مستثنی نبوده اند.

آنطور که مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک عنوان کرد؛ در صورتی که نتوانند پوشک مورد نیاز این افراد را تامین کنند، به ناچار می بایست به روش سنتی بازگشته و مثل چند سال قبل، از پارچه و پلاستیک برای این افراد استفاده کنند که این مسئله می تواند سلامت آنها را تهدید کند.

به گفته پزشکی، ۶۵ درصد سالمندان و معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک، قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نبوده و می بایست از پوشک استفاده کنند.