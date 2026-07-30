به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: زائران اربعین حسینی هر روز پاهای خود را به‌دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده قرمزی، تاول، زخم یا هرگونه آسیب پوستی، موضوع را نادیده نگیرند. رسیدگی به‌موقع به آسیب‌های کوچک از تشدید مشکل و دشوارشدن ادامه مسیر جلوگیری می‌کند.

وی همچنین بر انتخاب کفش راحت و مناسب پیاده‌روی و استفاده از جوراب نخی و تمیز تأکید کرد و افزود: کفش نامناسب، به‌ویژه در مسیرهای طولانی، فشار و اصطکاک بیشتری به پا وارد می‌کند و احتمال ایجاد تاول و زخم را افزایش می‌دهد.کولیوند با تأکید بر اینکه تاول یا زخم پا نباید نادیده گرفته شود، از زائران خواست در صورت بروز آسیب، به مراکز و پست‌های درمانی مراجعه کنند و از ادامه طولانی مسیر در شرایطی که آسیب پا تشدید شده است، خودداری کنند.

کولیوند همچنین از زائران خواست از راه‌رفتن با پای برهنه پرهیز کنند؛ زیرا مسیرهای پیاده‌روی ممکن است دارای سنگ‌ریزه، اجسام تیز یا سطوح آلوده باشند و راه‌رفتن بدون کفش مناسب، احتمال جراحت و آسیب به پا را افزایش می‌دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: سلامت پاها در پیاده‌روی طولانی اربعین بسیار اهمیت دارد. زائران با چند اقدام ساده، از جمله بررسی روزانه پاها، استفاده از کفش راحت و جوراب مناسب، توجه به تاول و زخم و پرهیز از راه‌رفتن با پای برهنه، می‌توانند از بسیاری از مشکلات در طول مسیر پیشگیری کنند.