خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نشست شورای اسلامی خراسان جنوبی با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی رفاه استان صبح پنجشنبه برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل و مطالبات حوزه رفاه، اشتغال، بیمه، تأمین اجتماعی، تعاونی‌ها و خدمات حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در این نشست با بیان اینکه شورای هماهنگی رفاه استان از دستگاه‌های مختلف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶۰ تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان فعال هستند و سال گذشته نیز تعاونی‌های خراسان جنوبی در حوزه‌های مسکن، پنل‌های خورشیدی و تعاونی‌های برتر کشور عملکرد موفقی داشتند.

صادرات ۳۰ میلیون دلاری تعاونی‌های استان

غلامرضا اشرفی با اشاره به صادرات ۳۰ میلیون دلاری تعاونی‌های استان افزود: این تعاونی‌ها زمینه اشتغال ۷۸۹ نفر را فراهم کرده‌اند و بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، خراسان جنوبی پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سال گذشته با پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات، برای یک‌هزار و ۱۹۹ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۹۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند، یادآور شد: سال گذشته بیش از ۱۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید در استان تشکیل شد و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در ۱۲ واحد تولیدی برای بیش از ۵۰ نفر اجرا شد.

وی با اشاره به انجام چهار هزار و ۵۸ بازرسی از واحدهای کارگری افزود: از این تعداد، ۳۹۹ مورد مربوط به کارگاه‌های پرخطر بوده و در حال حاضر حدود ۷۹۵ نفر نیز از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

اشرفی با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال گذشته بخش قابل توجهی از مطالبات و معوقات کارگری، به‌ویژه در شرکت‌های آبفا و راه و شهرسازی، تعیین تکلیف و پرداخت شد، گفت: این موضوع با همکاری دستگاه‌های مربوط، کاهش محسوسی پیدا کرده است.

پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ

وی درباره مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی نیز اظهار کرد: بخشی از مشکلات ایجادشده ناشی از اختلالات شبکه بانکی بوده و ارتباطی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد. در برخی موارد نیز مبالغ واریزی به حساب فروشگاه‌ها برگشت خورده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: حدود پنج هزار فروشگاه در استان خدمات مربوط به طرح کالابرگ را ارائه می‌کنند و بخشی از مطالبات آنها امروز و فردا پرداخت خواهد شد. تاکنون نیز ۵.۵ همت از مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تسویه شده است.

پروژه‌های نیمه‌تمام ورزش کارگری

اشرفی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزش کارگری در استان گفت: با وجود واگذاری زمین، به دلیل بروز اختلافات حقوقی میان دو دستگاه اجرایی، روند احداث مجموعه ورزشی کارگران فردوس با مشکل مواجه شد، اما با دستور استاندار، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه اختصاص یافت.

وی ادامه داد: پروژه ورزش کارگری سربیشه که عملیات اجرایی آن حدود ۱۵ سال قبل آغاز شده بود، طی سال‌های اخیر دوباره فعال شده است.

اشرفی افزود: اگرچه برخی معادن شهرستان طبس دارای زیرساخت‌های ورزشی هستند، اما با پیگیری نماینده مردم شهرستان و در چارچوب موافقت‌نامه‌های موجود، اعتبار اولیه‌ای برای توسعه مجموعه‌های ورزشی کارگری اختصاص یافته و ادامه اجرای پروژه نیازمند تأمین اعتبار در سطح شهرستان است.

وی همچنین از اختصاص اعتبار استانی برای تکمیل سالن ورزش کارگری قاین با پیگیری نماینده این شهرستان خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی درباره نرخ بیکاری استان نیز گفت: اداره کل تعاون هیچ نقشی در اعلام نرخ بیکاری ندارد و این آمار توسط مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌شود.

برخورد با انحراف در پرداخت تسهیلات

اشرفی با بیان اینکه در صورت گزارش هرگونه انحراف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار کرد: پس از تذکر و اخطار، در صورت احراز تخلف، حداکثر جرایم قانونی برای افراد خاطی اعمال خواهد شد.

وی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: تعیین مصادیق این مشاغل مستند به آرای دیوان عدالت اداری است و هرگونه اصلاح در این زمینه نیازمند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

اشرفی با تأکید بر اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو شورای معادن استان نیست، افزود: موضوع مسئولیت‌های اجتماعی معادن باید از طریق دبیرخانه شورای معادن پیگیری شود.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت تعاونی مرزنشینان اعلام کرد: آمادگی داریم هفته آینده جلسه‌ای در شهرستان سربیشه برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: موضوع کولبری ارتباطی با شرکت‌های تعاونی ندارد و درخواست شرکت تعاونی زعفران‌کاران نیز باید ابتدا در سامانه هوشمند مربوط ثبت شود تا امکان بررسی و انجام اقدامات بعدی فراهم شود.

پوشش ۵۹ درصدی بیمه روستایی و عشایری در خراسان جنوبی

در ادامه این نشست، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام در حوزه تأمین اجتماعی است، اظهار کرد: این صندوق از نظر گستره پوشش اجتماعی، دومین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود.

علیرضا اسدی با اشاره به جامعه هدف این صندوق افزود: در کشور سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در خراسان جنوبی ۱۵۳ هزار و ۵۸۷ نفر از افراد ۱۸ تا ۵۰ سال فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۹ درصد جامعه هدف استان، معادل ۷۴ هزار و ۷۰۰ خانوار، تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ محدودیت سقف بازنشستگی برداشته شد، گفت: افراد مشمول باید در همان مقطع نسبت به ثبت درخواست اقدام می‌کردند که تمامی افراد واجد شرایط در استان بازنشسته شده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات برخی بیمه‌شدگان که پس از چند سال پرداخت حق بیمه، ادامه پرداخت را متوقف کرده‌اند، افزود: بازنشستگی پیش از موعد نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی است و در این زمینه نیز مکاتبات لازم با نمایندگان استان انجام شده است.

اسدی تصریح کرد: در صورت تصویب این قانون، حدود هزار و ۱۰۰ نفر از بیمه‌شدگان استان امکان بازنشستگی پیش از موعد خواهند داشت.

وی یادآور شد: بیمه‌شدگان همچنین می‌توانند در صورت تأیید کمیسیون‌های تخصصی، از مزایای ازکارافتادگی نیز بهره‌مند شوند.

رویکرد بهزیستی؛ ماندگاری سالمندان در کنار خانواده

معاون اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه راهکار مناسب برای پاسخگویی به افزایش جمعیت سالمندان، توسعه خانه‌های سالمندان نیست، اظهار کرد: صدور مجوز مراکز نگهداری سالمندان بر عهده بهزیستی است و این مجوزها برای خیریه‌ها و بخش خصوصی صادر می‌شود.

حسن شرفی افزود: سیاست و رویکرد سازمان بهزیستی، توسعه مراکز روزانه و ارائه خدمات به سالمندان در کنار خانواده و بازگشت آنان به محیط خانواده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن جامعه هدف بهزیستی گفت: ساخت واحدهای مسکونی برای برخی روستاییان در محدوده شهرها، در مواردی موجب فاصله گرفتن آنان از فعالیت‌های شغلی و کشاورزی شده است.

معاون اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: بنیاد مسکن در روستاها زمین مورد نیاز خانواده‌های دارای عضو معلول را واگذار می‌کند، اما واقعیت این است که کمک‌های بلاعوض بهزیستی به تنهایی پاسخگوی هزینه ساخت مسکن نیست و لازم است تسهیلات کم‌بهره با نرخ چهار درصد نیز در اختیار این خانواده‌ها قرار گیرد.

میانگین حقوق بازنشستگان استان ۳۰ میلیون تومان است

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی نیز با اشاره به خدمات این صندوق گفت: به طور متوسط، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۲۷ سال پس از بازنشستگی به مستمری‌بگیران حقوق پرداخت می‌کند.

محمدباقر باقری‌نژاد افزود: میانگین حقوق بازنشستگان استان حدود ۳۰ میلیون تومان است و البته قبول داریم که هنوز سطح خدمات ارائه شده به این قشر با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی اظهار کرد: سال گذشته دو هزار و ۸۰۰ فقره وام ۵۰ میلیون تومانی بدون نیاز به ضامن و تشریفات بانکی به بازنشستگان استان پرداخت شد.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۸۰۰ فقره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز در سال گذشته به متقاضیان پرداخت شده است.

تأکید شورای استان بر رفع مطالبات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست، رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه خدمات بیمه‌ای و درمانی در استان شد.

محمدرضا قرائی با اشاره به روند ساخت پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی قاین، اظهار کرد: لازم است روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی پروژه سالن ورزش کارگری قاین افزود: این سوله سال‌هاست نیمه‌تمام رها شده و به محلی شبیه انبار تبدیل شده است، در حالی که جامعه کارگری این شهرستان به چنین مجموعه‌ای نیاز دارد.

رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به وجود فارغ‌التحصیلان بیکار در خراسان جنوبی، تصریح کرد: با وجود برخورداری بسیاری از جوانان استان از مدارک تحصیلی دانشگاهی، همچنان مشکل اشتغال آنان پابرجاست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

قرائی ادامه داد: وضعیت سهم چهار درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه پس از پایان فعالیت برخی شرکت‌های پیمانکاری، باید تعیین تکلیف شود و همچنین از ظرفیت و تجربه بازنشستگان در بخش‌های مختلف به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و معادن گفت: نباید مسئولیت‌های اجتماعی تنها به پرداخت مبالغ اندک محدود شود و لازم است این ظرفیت در مسیر توسعه استان به‌کار گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره تسهیلات و خدمات حمایتی شد تا مردم از فرصت‌های موجود آگاهی بیشتری داشته باشند.

مطالبات نمایندگان شهرستان‌ها از دستگاه‌های حوزه رفاه

نماینده شهرستان خوسف در شورای اسلامی استان نیز خواستار پیگیری برای راه‌اندازی مجدد کارخانه چدن این شهرستان شد و بر اجرای بیمه بیکاری در شرایط جنگی و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تأکید کرد.

غلامحسین طاهری، نماینده شهرستان طبس در شورای اسلامی استان، نیز با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی با شوراهای اسلامی، اظهار کرد: گاهی برخی مدیران توجه کافی به مطالبات مردم ندارند و این موضوع نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد جمعیت بیمه‌شده طبس تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، افزود: با توجه به این ظرفیت، توسعه خدمات درمانی و تخصصی تأمین اجتماعی در این شهرستان ضروری است.

طاهری همچنین بر ضرورت احداث مجموعه رفاهی و ورزشی کارگران در شهرستان طبس تأکید کرد.

نماینده شهرستان درمیان در شورای اسلامی استان نیز تعیین تکلیف شرکت تعاونی مرزنشینان را از مطالبات مهم مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: در صورت امکان، برای معلولان ساکن محدوده شهرها نیز زمین واگذار شود.

نورمحمد الهیاری همچنین ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان درمیان را از دیگر مطالبات مردم این منطقه برشمرد.

عضو شورای اسلامی شهر عشق‌آباد نیز با اشاره به وجود هزار و ۷۰۰ بیمه‌شده تأمین اجتماعی در این شهرستان، خواستار ارتقای خدمات درمانی شد و افزود: در صورت امکان، با استقرار پزشک عمومی و متخصص در عشق‌آباد، از مراجعه بیمه‌شدگان به شهرستان طبس جلوگیری شود.

حسین محمدیان همچنین بر ضرورت افزایش دسترسی مردم این منطقه به خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان فردوس نیز خواستار شفاف‌سازی مبنای اعلام نرخ بیکاری در خراسان جنوبی شد و بر تسریع در تکمیل پروژه ورزش کارگری این شهرستان تأکید کرد.

انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها

در ادامه این نشست، محمدرضا مرادزاده، عضو شورای اسلامی استان از شهرستان بشرویه، با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای برخی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از ۱۶ هزار نفر در بشرویه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، این شهرستان همچنان از بیمارستان تأمین اجتماعی محروم است.

وی همچنین خواستار بررسی امکان قرار گرفتن شغل کشاورزی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور شد.

در پایان این نشست، اعضای شورای هماهنگی رفاه خراسان جنوبی ضمن پاسخگویی به مطالبات و پرسش‌های اعضای شورای اسلامی استان، بر استمرار تعامل و برگزاری نشست‌های مشترک برای پیگیری مسائل حوزه رفاه، اشتغال، بیمه، تأمین اجتماعی و خدمات حمایتی تأکید کردند.