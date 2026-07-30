  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

شرور سابقه‌دار با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

شرور سابقه‌دار با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

عامل سابقه‌دار ضرب‌وشتم بانوان که فیلم قدرت‌نمایی او در فضای مجازی منتشر شده بود، پس از حمله با سلاح سرد به مأموران، با شلیک پلیس تهران بزرگ زمین‌گیر و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم به هویت «نوید» متولد ۱۳۶۹ شناسایی شد.

بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای ۱۰ فقره سابقه دستگیری به اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب و جرح، مزاحمت از طریق فضای مجازی و تهدید به قتل است و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده بود.

در ادامه عملیات شناسایی، مأموران محل تردد متهم را در محدوده خیابان خرمشهر رصد کردند و ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد ۱۴۰۵، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

بر اساس اعلام پلیس، متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به آنان حمله کرد. مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، ابتدا تیر اخطار شلیک کردند، اما متهم بدون توجه به هشدارها به مقاومت و حمله ادامه داد. در نهایت، مأموران برای مهار وی ناچار شدند از سلاح سازمانی استفاده کنند و متهم از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش اعلام کرد، پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان، با اقتدار و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6903583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها