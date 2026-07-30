خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: اربعین حسینی تنها یک اجتماع میلیونی نیست؛ جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق، ایثار و همدلی مردمانی است که بی‌هیچ چشمداشتی، افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بزرگ‌ترین سرمایه زندگی خود می‌دانند. هر سال با نزدیک شدن به اربعین، در جای‌جای ایران اسلامی، دل‌ها راهی کربلا می‌شود؛ برخی با کوله‌بار سفر و برخی دیگر با دستانی که برای خدمت گره خورده است.

در این میان، جزیره راهبردی خارگ که سال‌ها است نام آن با اقتصاد، انرژی و امنیت کشور پیوند خورده، این روزها چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. جزیره‌ای که مردمانش در سخت‌ترین روزها، دوشادوش حافظان امنیت و کارکنان صنعت نفت، از منافع ملی پاسداری کرده‌اند، اکنون در میعادگاه عشق حسینی، لباس خادمی زائران را بر تن کرده‌اند؛ خدمتی که از دل ایمان و ارادت به اهل‌بیت (ع) سرچشمه می‌گیرد.

موکب حضرت عزیز زهرا (س) خارگ در سال‌های اخیر به یکی از نمادهای همدلی، مشارکت مردمی و فرهنگ خدمت در جنوب کشور تبدیل شده است. موکبی که با همت جوانان، خیران، خانواده‌ها و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع)، هر سال با برنامه‌ریزی منسجم، امکانات خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین بسیج می‌کند و نام جزیره خارگ را در مسیر عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) ماندگار ساخته است.

همه فعالیت‌های موکب بر پایه مشارکت مردمی است

مدیر اجرایی موکب حضرت عزیز زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه فعالیت‌های این موکب بر پایه مشارکت مردمی شکل گرفته و هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از اعتماد و همراهی مردم خارگ نیست.

محمد رسولی‌زاده افزود: از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی برای اربعین آغاز می‌شود و ده‌ها نفر از جوانان، خانواده‌ها و خیران جزیره، بدون هیچ چشمداشتی در بخش‌های مختلف از تهیه و بسته‌بندی اقلام گرفته تا پشتیبانی، طبخ غذا، اسکان و خدمات فرهنگی مشارکت می‌کنند.

مدیر اجرایی موکب حضرت عزیز زهرا (س) ادامه داد: مردم خارگ همیشه ثابت کرده‌اند هر جا نام امام حسین (ع) مطرح باشد، با تمام وجود در میدان حاضر می‌شوند و همین سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه فعالیت موکب است.

رسولی‌زاده با قدردانی از خیران و حامیان موکب گفت: هر بطری آب، هر وعده غذا و هر خدمتی که به زائران ارائه می‌شود، حاصل عشق و ارادت مردمی است که شاید خود توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین را نداشته باشند، اما دل‌هایشان در مسیر نجف تا کربلا همراه زائران است.

خدمت به زائران توفیقی الهی است

حجت‌الاسلام موسی کمالی عضو هیئت امنای موکب حضرت عزیز زهرا (س)، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: اربعین بزرگ‌ترین جلوه وحدت امت اسلامی و خدمت به زائران امام حسین (ع)، ادامه فرهنگ ایثار، اخلاص و ازخودگذشتگی مکتب عاشورا است.

مردم خارگ همواره در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و همان مردمی که سال‌ها از امنیت و اقتصاد کشور در این جزیره راهبردی پاسداری کرده‌اند، امروز نیز با همان روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) حضور یافته‌اند وی افزود: موکب حضرت عزیز زهرا (س) تنها محل توزیع غذا یا اسکان نیست، بلکه پایگاهی فرهنگی و معنوی است که تلاش می‌کند فرهنگ خدمت بی‌منت، همدلی و محبت اهل‌بیت (ع) را در میان نسل جوان نهادینه کند.

عضو هیئت امنای موکب خاطرنشان کرد: مردم خارگ همواره در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و همان مردمی که سال‌ها از امنیت و اقتصاد کشور در این جزیره راهبردی پاسداری کرده‌اند، امروز نیز با همان روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) حضور یافته‌اند.

حجت‌الاسلام کمالی تأکید کرد: هر خادم این موکب، خدمت به زائران را توفیقی الهی می‌داند و باور دارد که این مسیر، مدرسه‌ای برای تربیت انسان‌هایی است که با عشق به اهل‌بیت (ع)، فرهنگ ایثار و مهربانی را در جامعه گسترش می‌دهند.

این روزها در گوشه‌ای از جزیره خارگ، صدای آماده‌سازی تجهیزات، بسته‌بندی نذورات، هماهنگی خادمان و زمزمه «لبیک یا حسین» در هم آمیخته است؛ تصویری که نشان می‌دهد عشق به سیدالشهدا (ع)، مرز جغرافیا نمی‌شناسد و حتی در قلب خلیج فارس نیز پرچم خدمت به زائران اربعین با دستان مردمانی مؤمن و ولایت‌مدار برافراشته است.

اربعین، میدان رقابت نیست؛ میدان خدمت است. موکب حضرت عزیز زهرا (س) خارگ نیز روایت همین حقیقت است؛ روایت مردمانی که باور دارند راه رسیدن به کربلا، تنها از جاده‌های عراق نمی‌گذرد، بلکه از دل‌هایی می‌گذرد که بی‌هیچ ادعایی، برای رضایت خدا و عشق به امام حسین (ع)، خادم زائران او می‌شوند.

شاید همین اخلاص است که نام خارگ را، فراتر از یک جزیره راهبردی، در دفتر عاشقان سیدالشهدا (ع) نیز ماندگار کرده است.