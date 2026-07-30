محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز شنبه تغییر محسوسی در دمای مورد انتظار نیست و پس از آن طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، نیمه جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: طی روزهای شنبه تا دوشنبه فقط سواحل و مناطق ساحلی جنوب غرب تا جنوب شرق استان همچنان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.

سبزه‌زاری بیان کرد: در بخش‌های شرقی و جنوبِ شرقی استان نیز تا روز یکشنبه در بعضی ساعت‌ها پدیده غالب وزش تندباد موقت خواهد بود.

وی در تشریح وضعیت دمایی مناطق مختلف استان یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته شوش و اهواز با ۴۹ و ایذه با ۲۶.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹ و کمینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.