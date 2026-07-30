تکمیل مجتمع فرهنگی بجنورد نیازمند ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهم‌ترین مطالبات فرهنگی و هنری خراسان شمالی را مطرح و خواستار تخصیص منابع کافی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این حوزه شد.

شهریاری با اشاره به ضرورت بهره‌برداری از مجتمع فرهنگی و موزه هنرهای معاصر بجنورد، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و هنری باید در اولویت قرار گیرد و عدالت در توزیع اعتبارات فرهنگی، به‌ویژه در استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، مورد توجه باشد.

نماینده بجنورد ، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد برای تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع فرهنگی و موزه هنرهای معاصر بجنورد حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

صالحی: نگاه ویژه‌ای به پروژه‌های فرهنگی خراسان شمالی خواهیم داشت

در این دیدار، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان شمالی، به‌ویژه در حوزه موسیقی مقامی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، بر حمایت از پروژه‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

وی با وعده نگاه ویژه به تخصیص اعتبارات ملی برای طرح‌های فرهنگی خراسان شمالی، به معاونان و مدیران وزارتخانه مأموریت داد با حضور در استان و بازدید از روند اجرای پروژه‌ها، زمینه تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای این بخش را فراهم کنند.