تکمیل مجتمع فرهنگی بجنورد نیازمند ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهمترین مطالبات فرهنگی و هنری خراسان شمالی را مطرح و خواستار تخصیص منابع کافی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام این حوزه شد.
شهریاری با اشاره به ضرورت بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی و موزه هنرهای معاصر بجنورد، گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، تکمیل زیرساختهای فرهنگی و هنری باید در اولویت قرار گیرد و عدالت در توزیع اعتبارات فرهنگی، بهویژه در استانها و مناطق کمتر برخوردار، مورد توجه باشد.
نماینده بجنورد ، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد کارشناسان نشان میدهد برای تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی و موزه هنرهای معاصر بجنورد حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
صالحی: نگاه ویژهای به پروژههای فرهنگی خراسان شمالی خواهیم داشت
در این دیدار، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری خراسان شمالی، بهویژه در حوزه موسیقی مقامی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، بر حمایت از پروژههای فرهنگی استان تأکید کرد.
وی با وعده نگاه ویژه به تخصیص اعتبارات ملی برای طرحهای فرهنگی خراسان شمالی، به معاونان و مدیران وزارتخانه مأموریت داد با حضور در استان و بازدید از روند اجرای پروژهها، زمینه تسریع در تکمیل زیرساختها و تأمین نیازهای این بخش را فراهم کنند.
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