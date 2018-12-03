  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۱

همزمان با سفر رئیس جمهور؛

عملیات اجرایی ۶ پروژه شرکت برق منطقه‌ای سمنان آغاز می‌شود

عملیات اجرایی ۶ پروژه شرکت برق منطقه‌ای سمنان آغاز می‌شود

سمنان - مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از افتتاح شش پروژه این شرکت با اعتباری معادل ۸۴۰ میلیارد ریال همزمان با سفر رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر صباغ صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان طی هفته جاری اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی احداث فاز اول پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی دامغان  به منظور ایجاد ظرفیت برقرسانی به متقاضیان جدید صنعتی ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکان صنعتی و بهبود پارامترهای کیفی برق و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر انجام می‌شود.

وی  آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۶۳ کیلوولت امیر کبیر سمنان و احداث خط و پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی سرخه را از دیگر پروژه ها برشمرد و افزود: پروژه‌های فوق با هدف ایجاد ظرفیت برقرسانی مطمئن به مشترکان جدید خانگی  و متقاضیان جدید شهرک صنعتی با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر، عملیاتی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دومداره کردن خط ۶۳ کیلوولت شهید میرحاج – سرخه اظهار داشت: این پروژه به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان و مانور شبکه به انجام می رسد.

صباغ،  پروژه خطوط ارتباطی ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت به پست ۴۰۰ کیلوولت ایوانکی  و بهینه سازی پست ۲۰.۶۳ کیلو ولت شاهرود را از دیگر پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان دانست که با حضور اردکانیان وزیر نیرو، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

کد مطلب 4474343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها