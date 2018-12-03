به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر صباغ صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان طی هفته جاری اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی احداث فاز اول پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی دامغان به منظور ایجاد ظرفیت برقرسانی به متقاضیان جدید صنعتی ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکان صنعتی و بهبود پارامترهای کیفی برق و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر انجام می‌شود.

وی آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۶۳ کیلوولت امیر کبیر سمنان و احداث خط و پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی سرخه را از دیگر پروژه ها برشمرد و افزود: پروژه‌های فوق با هدف ایجاد ظرفیت برقرسانی مطمئن به مشترکان جدید خانگی و متقاضیان جدید شهرک صنعتی با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر، عملیاتی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دومداره کردن خط ۶۳ کیلوولت شهید میرحاج – سرخه اظهار داشت: این پروژه به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان و مانور شبکه به انجام می رسد.

صباغ، پروژه خطوط ارتباطی ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت به پست ۴۰۰ کیلوولت ایوانکی و بهینه سازی پست ۲۰.۶۳ کیلو ولت شاهرود را از دیگر پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان دانست که با حضور اردکانیان وزیر نیرو، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.