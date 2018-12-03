پیکر جانباز شهید محسن قادری در نجف آباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه پیکر پاسدار شهید «محسن قادری» یکی از خادمان یادمان شهدای نجف‌آباد با حضور مردم شهیدپرور این شهر و جمعی از مسئولان شهری از مقابل کانون فرهنگی شاهد تشییع و در گلزار شهدای نجف آباد به خاک سپرده شد.

این شهید بزرگوار از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس است که پس از ۳۲ سال درد و رنج ناشی از مجروحیت، به یاران شهیدش پیوست.

شهید قادری در سال ۱۳۶۵، براثر اصابت ترکش به ناحیه کمر در عملیات والفجر مجروح شده بود.

گفتنی است مراسم بزرگداشت جانباز شهید محسن قادری در روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ در مسجد جامع نجف‌آباد برگزار خواهد شد.