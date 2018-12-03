به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم فوتبال پاس همدان امروز میزبان تیم قدرتمند نیروی زمینی تهران بود و با توجه به جدول رده‌بندی این بازی برای دو تیم بسیار سرنوشت‌ساز و حکم ۶ امتیاز را داشت.

دو تیم برای کسب پیروزی وارد میدان شدند اما تیم فوتبال پاس با گل زود هنگامی‌که در دقیقه ۶ توسط عرفان فتاحی به ثمر رساند موفق شد از تیم میهمان خود پیش بیافتد در ادامه دو تیم بازی فیزیکی را به نمایش گذاشتند تا درنهایت بازی در نیمه اول به سود پاس خاتمه پیدا کند.

در نیمه دوم تیم فوتبال نیروی زمینی بازی مالکانه و هجومی را به نمایش گذاشتند تا از این شکست فرار کنند اما در دقیقه ۷۱ پاسی‌ها در یک ضد حمله با خطای هند مدافع نیروی زمینی تهران صاحب یک موقعیت پنالتی شدند که بهزاد سلطانی این پنالتی را تبدیل به گل کرد.

اما در ثانیه‌های پایانی یک از این گل‌ها جواب داده شد تا بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پاس خاتمه پیدا کند تا روند نتیجه‌گیری‌های همچنان مثبت و صعودی باشد با این ۳ امتیاز پاسی‌ها ۱۷ امتیازی شدند و به رده سوم جدول رده‌بندی گروه ب رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود کردند.

تیم فوتبال پاس همدان هفته آینده ۱۹ آذرماه میهمان تیم فوتبال مس شهربابک خواهد بود.