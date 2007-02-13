امام حسین (ع) از نگاه آنتوان بارا منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی ترجمه فارسی و متن عربی کتاب " امام حسین در اندیشه مسیحیت " با عنوان اصلی " الحسین فی الفکر المسیحی " به قلم آنتوان بارا( اندیشمند مسیحی ) در ایران به چاپ خواهد رسید . این کتاب که حجمی در حدود 300 صفحه دارد از سوی نشر الهدی تا یک ماه دیگر وارد بازار کتاب ایران و کشورهای عربی خواهد شد .

این کتاب در سال 2000 از سوی نشر فاروس در کشورهای عربی به چاپ رسید و پیش از این هم بخش هایی از آن توسط مترجمان مختلف به فارسی برگردانده شده بود .

از دیگر آثار این اندیشمند مسیحی درباره اسلام می توان به کتاب " تشیع " اشاره کرد که با ترجمه فرامرز میرزایی در سال 1383 از سوی دانشگاه بوعلی همدان به چاپ رسیده بود .

به گزارش مهر، آنتوان بارا در سال 1943 میلادی در سوریه متولد شد. اجداد او در اصل از منطقه نجد عربستان بودند که به سرزمین شام مهاجرت کردند. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ای مسیحی به پایان برد و در دوره متوسطه تحصیلات خود را در مدرسه ای ویژه مسلمانان ادامه داد . به گفته وی تحصیل در این مدرسه موجب شد او با اندیشه اسلامی آشنا شود .

حضور در جلسات درس تعلیمات دینی اسلامی به توصیه پدرش صورت می گرفت . پدرش اعتقاد داشت فرزندانش به عنوان اعراب مسیحی باید عادت کنند که از فرهنگ اسلامی هم بیاموزند و سیراب شوند . او در دبیرستان رشته ادبی را برگزید و از همان دوران دبیرستان کار مطبوعاتی را آغاز کرد . پس از مهاجرت به کویت اولین بار به عنوان نویسنده ورزشی در روزنامه " اخبار الکویت " مشغول به کار شد و از آن تاریخ به بعد در گروه های ورزشی ، فرهنگی ، اقتصادی ، به نویسندگی در نشریات پرداخت .

آنتوان بارا کتاب " الحسین فی الفکر المسیحی " را وقتی جوان بود به رشته تحریر درآورد و پس از آن 15 عنوان کتاب دیگر که بیشتر رمان و داستان است نیز منتشر کرده است. بارا در حال حاضر مدیر تحریریه مجله هفتگی شبکه الحوادث کویت است .

وی هم اکنون سرگرم نگارش کتاب " زینب صرخه اکملت مسیره " ( زینب فریادی که مسیر امام حسین(ع) را کامل کرد) است که 25 سال زمان صرف نگارش آن کرده و هنوز به پایان نرسیده است .