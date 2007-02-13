ایران به آخرین فناوری روز دنیا در تصویربرداری سه بعدی از بستر دریا دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با خجسته ایام بیست و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای نخستین بار در خاورمیانه و هم ردیف تولیدکنندگان انحصاری لایه های اطلاعاتی بستر دریا در دنیا، بهره برداری از ناوگان بسیار پیشرفته نقشه برداری دریایی (هیدروگرافی) سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با حضور سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خلیج فارس آغاز شد.

سردار نجار در آیین افتتاح این ناوگان پیشرفته دریایی با اشاره به توانمندی های وزارت دفاع در عرصه دریا، آغاز بکار ناوگان هیدروگرافی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع را که مجهز به آخرین تجهیزات پیشرفته هیدروگرافی و جمع آوری اطلاعات فیزیک و شیمی آب است، گام مهمی در صنعت نقشه برداری کشور ارزیابی کرد.

وزیر دفاع، عمق یابی و تهیه نقشه های آب نگاری در مقیاس مختلف از آب های سرزمینی و بین المللی تا 20 برابر سرعت تهیه نقشه نسبت به روش های کلاسیک و تجهیزات قدیمی، تصویر برداری سه بعدی از بستر دریا و اشیا و اجسام غرق شده، برداشت اطلاعات شوری، چکالی آب در لایه های مختلف عمق و اندازه گیری مولفه های جریان آب از قبیل مقدار، سرعت، طبقه بندی جنس بستر دریا و بررسی عناصر موجود در آب دریا از ویژگی ناوگان جدید نقشه برداری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع برشمرد.

سردار نجار تصریح کرد: امروز با آغاز بکار این ناوگان، سازمان جغرافیایی وزارت دفاع علاوه بر اینکه به دید وسیعی در اعماق دریا و همچنین انجام فرآیند جریان سنجی و تعریف مدل دقیق جریان در دریا دست یافته، توانایی موثری را هم در زمینه پدافند و آفند در دریاها برای نیروهای مسلح ایجاد کرده است. این ناوگان بزرگ هیدروگرافی توانسته با تجهیز بانک اطلاعات دریایی- جغرافیایی ملی به اطلاعات ذی قیمتی که پیش از این پنهان بود، دست یابد و خدمات نوین و بسیار پیشرفته ای در عرصه نقشه برداری دریایی به مشتریان خود عرضه نماید.

وزیر دفاع ارایه خدمات غیر نظامی شامل تهیه نقشه های بزرگ مقیاس جهت سازه های دریایی نظیر اسکله، سکو، بنادر، جمع آوری اطلاعات جزر و مد در راستای تولید انرژی، تهیه نقشه های خطوط کشتی رانی، تهیه مدل سه بعدی از بستر دریا به منظور عملیات عمرانی نظیر لوله گذاری سکوهای نفتی و اسکله ها، مونیتورینگ رودخانه، سدها و حوضچه های آبی برای لایروبی و نظارت بر عملیات لایروبی را از دیگر توانمندی های ناوگان جچدید نقشه برداری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع اعلام کرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی این ناوگان پیشرفته اگر قرار بود قبل از پیروزی انقلاب و بدست مستشاران آمریکایی صورت گیرد حداقل 14 سال بطول می انجامید، تصریح کرد: این طرح بزرگ ملی در کمتر از یکسال بدست متخصصان و پژوهشگران غیرتمند و اقتدارآفرین وزارت دفاع اجرا و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

وزیر دفاع در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به محضر فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و نیروهای مسلح و متخصصان سخت کوش وزارت دفاع، توسعه و پیشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف صنایع دفاعی از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست.