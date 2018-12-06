تقویت عملکرد تحصیلی با ۸ ساعت خواب شبانه

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کالج علوم و هنر دانشگاه بایلور عنوان می کنند هشت ساعت خواب با نمره بهتر دانش آموز در امتحانات مرتبط است.

«میشل اسکولین»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «خواب بهتر به عملکرد بهتر در امتحانات پایان ترم کمک می کند، درحالیکه بسیاری از دانش آموزان معتقدند باید خواب شان را در طول امتحانات فدای درس خواندن کنند.»

تحقیقات نشان می دهد کمتر از ۱۰ درصد از دانش آموزان میانگین خواب ۸ ساعت خود را در شب یا حداقل ۷ ساعت خواب توصیه شده را دارند.

محققان مشاهده کردند دانش آموزانی که مدت زمان خواب کافی در طول امتحانات داشتند از عملکرد بهتری در امتحانات برخوردار بودند.