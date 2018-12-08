کشف آسیاب قدیمی در قروه/بررسی کارشناسی اثر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قروه از شناسایی و کشف آسیاب قدیمی در روستای «صندوق آباد» از توابع شهرستان قروه خبر داد.

به گفته محمد مرادی این آسیاب به صورت نسل به نسل حفظ شده و اکنون در اختیار یکی از اهالی روستا به نام «سعادت آئینی» قرار دارد که از نسل های اجدادی اش به او رسیده و همچنان از آن محافظت شده است.

وی با بیان اینکه بیشتر وسایل موجود در این آسیاب قدیمی بوده و همچنان با ویژگی سنتی خود باقی مانده، افزود: قرار بر این است پس از بررسی های کارشناسی و اخذ مجوزات لازم این منطقه به موزه روستایی به صورت ویژه تبدیل شود.

مرادی با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام در این زمینه منوط به اخذ مجوز است از روند آغاز مراحل ابتدایی بررسی های کارشناسی گفت.

مطابق اظهارات وی آسیاب موجود در روستای صندوق آباد بی نظیر بوده و با تبدیل آن به موزه روستایی می توان گفت نمونه آن در استان وجود ندارد و همچنین با وجود چنین آسیابی در این روستا از نظر بوم گردی و گردشگری رونقی صورت خواهد گرفت.