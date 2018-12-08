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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۰

چراغ سبز «نیمار» برای بازی در لیگ برتر انگلیس!

چراغ سبز «نیمار» برای بازی در لیگ برتر انگلیس!

نیمار در پاسخ به سئوال مدافع منچسترسیتی مدعی شده هر بازیکن بزرگی باید حداقل برای یک روز هم که شده در لیگ انگلیس بازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی کردن در لیگ برتر انگلیس برای خیلی از بازیکنان یک آرزو است. یکی از این بازیکنان نیمار است که در کانال رسمی یوتیوبش به این موضوع اعتراف کرده است.

ستاره برزیلی در کلیپی حضور پیدا کرده که در آن درباره سئوالاتی پاسخ داده است. وقتی مدافع منچسترسیتی از او پرسیده که آیا دوست دارد در این تیم انگلیسی بازی کند، نیمار در پاسخ گفته است: رقابت بزرگی است. یکی از بزرگ‌ترین‌ها در دنیا. ما نمی‌دانیم فردا برایمان چه پیش خواهد آمد، اما معتقدم هر بازیکن بزرگی حداقل یک روز باید در لیگ برتر انگلیس بازی کند.

کد مطلب 4478621

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