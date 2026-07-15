کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی با فروش طلای تقلبی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی از شهروندان با فروش طلای تقلبی توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان خبر داد.

سرهنگ خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش طلای تقلبی و کلاهبرداری از شهروندان در سطح استان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند و وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: تحقیقات نشان داد متهم با استفاده از شیوه‌های متقلبانه اقدام به فروش طلای تقلبی کرده و از این طریق مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ خورشاد با تأکید بر لزوم دقت شهروندان در خرید طلا، از مردم خواست معاملات خود را تنها از واحدهای صنفی دارای مجوز انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.