آبشناس: ۴۲ مدال سهم ورزشکاران بهزیستی گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی، با اشاره به فعالیت‌های گسترده این سازمان در حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری از آسیب‌ها اظهار کرد: بهزیستی با هدف «بهتر زیستن جامعه» شکل گرفته و مأموریت آن حمایت از افرادی است که به هر دلیل با معلولیت، آسیب‌های اجتماعی یا مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند.

وی افزود: رویکرد اصلی بهزیستی تنها حمایت مالی نیست، بلکه توانمندسازی افراد و فراهم کردن شرایطی است که جامعه هدف بتواند به عنوان انسانی اثرگذار در جامعه حضور داشته باشد.

مدیرکل بهزیستی گلستان با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه گفت: همکاران بهزیستی در سراسر استان، با وجود سختی کار و شرایط فرسایشی شغلی، عاشقانه در حال خدمت‌رسانی هستند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌های بهزیستی استان حاصل تلاش همین نیروها، مشارکت خیرین و همراهی مردم است.

آبشناس با اشاره به کسب رتبه‌های برتر بهزیستی گلستان در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: دستیابی به این موفقیت‌ها بدون برنامه‌ریزی، همکاری مجموعه کارکنان، همراهی خیرین و مشارکت اجتماعی مردم امکان‌پذیر نبود.

وی نقش رسانه‌ها را در معرفی خدمات بهزیستی و حل مشکلات جامعه هدف مهم دانست و گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با انعکاس فعالیت‌های این سازمان، نقش مؤثری در توسعه خدمات، جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش آگاهی جامعه دارند.

ارائه خدمات روانشناختی در شرایط بحرانی

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در سال گذشته و همزمانی آن با شرایط خاص اجتماعی، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم بهزیستی، ارائه خدمات روانشناختی برای کاهش اضطراب ناشی از شرایط بحرانی بود.

وی ادامه داد: مرکز مشاوره ۱۴۸۰ و خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به صورت رایگان و شبانه‌روزی در اختیار همه مردم استان قرار دارد و تنها مختص جامعه هدف بهزیستی نیست، بلکه همه شهروندان می‌توانند از خدمات تخصصی آن بهره‌مند شوند.

آبشناس تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری اجتماعی و حمایت روانی از مردم، یکی از برنامه‌های مهم بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی است.

ورزش؛ مسیر توانمندسازی افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فعالیت‌های ورزشی جامعه هدف اشاره کرد و گفت: توانمندسازی فقط در حوزه اقتصادی و اجتماعی خلاصه نمی‌شود و توجه به استعدادهای ورزشی و هنری افراد دارای معلولیت نیز بخشی از مأموریت‌های بهزیستی است.

وی افزود: یکی از اقدامات انجام شده، بازسازی و تجهیز سالن ورزشی بهزیستی استان با اعتباری حدود یک میلیارد تومان بود که امروز به فضایی مناسب برای فعالیت ورزشکاران جامعه هدف تبدیل شده است.

آبشناس با اشاره به موفقیت‌های ورزشی مددجویان بهزیستی گلستان اظهار کرد: ورزشکاران این مجموعه در سال گذشته موفق به کسب ۴۲ مدال رنگارنگ شامل ۱۶ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۸ مدال برنز شدند.

وی ادامه داد: تیم فوتسال فرزندان مهر و شبه‌خانواده بهزیستی گلستان نیز تا مراحل پایانی مسابقات کشوری پیش رفت و دو مقام سومی در رقابت‌های افراد دارای معلولیت ذهنی از دیگر افتخارات استان بود.

مدیرکل بهزیستی گلستان خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که ورزشکاران جامعه هدف هیچ دغدغه‌ای از بابت تمرین، اسکان، تغذیه و رفت‌وآمد نداشته باشند و تمام تمرکز خود را برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی به کار بگیرند.

نظارت مستمر بر مراکز سالمندی

آبشناس درباره نظارت بر مراکز نگهداری سالمندان در استان نیز گفت: این مراکز عمدتاً غیردولتی هستند اما تمامی آنها تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند و صدور مجوز و نظارت بر کیفیت خدمات آنها بر عهده این سازمان است.

وی افزود: ناظران بهزیستی به صورت مستمر عملکرد این مراکز را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به کمبود ظرفیت مراکز سالمندی در استان گفت: هر فرد یا مجموعه‌ای که شرایط لازم برای راه‌اندازی مرکز سالمندی داشته باشد، بهزیستی از آن استقبال می‌کند تا بخشی از نیاز استان در این حوزه تأمین شود.

آبشناس همچنین از پیگیری ایجاد یک مجتمع بزرگ سالمندی توسط خیرین در منطقه توشن خبر داد و گفت: این مجموعه با مشارکت خیرین و حمایت بهزیستی در حال پیگیری است و امیدواریم با راه‌اندازی آن، بخشی از مشکلات حوزه سالمندی استان کاهش یابد.

وی بر ضرورت تداوم همکاری مردم، خیرین و رسانه‌ها با بهزیستی تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات اجتماعی زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌های جامعه در کنار یکدیگر برای حمایت از افراد نیازمند و توانمندسازی آنان مشارکت کنند.