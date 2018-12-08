جایزه یک عمر دستاورد جشنواره فیلم «کرالا» برای مجید مجیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری هند، مجید مجیدی کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویس مشهور ایرانی جایزه یک عمر دستاورد جشنواره فیلم «کرالا» را دریافت کرد.
مجیدی که رییس هیات داوران بخش بینالملل بیست و سومین دوره جشنواره فیلم «کرالا» است، روز جمعه ۷ دسامبر (۱۶ آذر) جایزه یک عمر دستاورد جشنواره را دریافت کرد.
مجیدی در طول ۲۵ سال فعالیتش در عرصه فیلمسازی با فیلمهایی مانند «بچههای آسمان» (۱۹۹۷)، «رنگ خدا» (۱۹۹۹) و «آواز گنجشکها» (۲۰۰۸) تحسینهای بینالمللی را برانگیخته است.
فیلم «همه میدانند» جدیدترین ساخته اصغر فرهادی نیز پیش از این به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره معرفی شده بود.
بیست و سومین دوره جشنواره فیلم «کرالا» بین روزهای ۷ تا ۱۴ دسامبر (۱۶ تا ۲۳ آذر) در شهر تریواندروم ایالت کرالا واقع در کشور هند برگزار میشود.
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