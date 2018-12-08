دانش عضو سیاستگذاری نشان شیرازه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهرزاد دانش به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری سومین دوره دوسالانه «نشان شیرازه» منصوب شد.

این انتصاب با توجه به جایگاه، نقش و با عنایت به شرح وظایف دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیشبرد و اجرای برنامه‌های حوزه صنعت چاپ و نشر کشور انجام شد.

در متن حکم دانش آمده است:

«توجه به ابعاد ظاهری آثار تولید شده در حوزه مکتوب از دیر باز مورد توجه ایرانیان خوش ذوق بوده است و هر کوششی با هدف ارتقاء کیفی وضعیت کتاب، کتابخوانی و نشر کشور، گامی است موثر در مسیر رشد آگاهی جامعه ایرانی و قدمی است به سمت کیفیت بخشی به زندگی و تعالی معنوی در راستای چنین هدفی و نظر به تجربه و دانش جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری سومین دوسالانه نشان شیرازه منصوب می‌شوید.

امید است به پشتوانه دانش و دقت نظر شما، دو سالانه نشان شیرازه این بار سودمندتر به بار بنشیند و مجموعه نشر، فرهیختگان و علاقه‌مندان به کتاب از آن بهره‌مند شوند.»

پیش از این، اسامی اعضای شورای سیاست‌گذاری سومین دوره دوسالانه «نشان شیرازه» اعلام شده بود اما به منظور ارتقای سطح کیفی این دوره از جشنواره، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به سمت عضو شورای سیاست‌گذاری سومین دوره دوسالانه «نشان شیرازه» منصوب شده است.

بر اساس احکام صادرشده، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری، نیکنام حسینی‌پور، افشین داورپناه، فرزاد ادیبی، علیرضا اسماعیلی، علی ثابت، احمد مسجدجامعی و مهرزاد دانش به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری سومین دوره دوسالانه «نشان شیرازه» انتخاب شدند.