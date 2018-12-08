آلبوم «سرو بالایِ سَهی» منتشر شد/ یک رویکرد جدی به موسیقی دستگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «سرو بالای سهی» به آهنگسازی و نوازندگی تار امیر شریفی، خوانندگی محمد اسماعیل قنبری و نوازندگی تمبک حسین زمانی روانه بازار نشر موسیقی شد. این آلبوم که ساز و آوازی در حوزه موسیقی دستگاهی ایران است با رویکردی هنری و جدی و با نیت حفظ اصالت های موسیقی کلاسیک ایرانی توسط آهنگساز و خواننده اثر تولید شده است.

امیر شریفی که عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر است چهار قطعه برای این آلبوم ساخته و ۲ تصنیف از رپرتوار تصانیف قاجاری را برای این آلبوم تنظیم کرده­ است.

در دفترچه این آلبوم به قلم امیر شریفی که پیش از این آهنگسازی و تولید و نشر آلبوم هایی چون «برافشان»، «چهارسو»، «حُزّان» و «مجموعه تصانیف عارف قزوینی »را در کارنامه­ خود دارد، آمده است:

«امروزه با رشد فزاینده گرایشاتِ مردم پسند در موسیقی ایرانی، بیش از پیش شاهد رنگ باختن یکی از هنری ترین اَشکال ارائه موسیقی دستگاهی؛ یعنی ساز و آواز و در مقابل شاهد رونق کم سابقه تصنیف و ترانه خوانی درموسیقی ایران هستیم؛ این نخستین ضرورتی است که مارا به طراحی و اجرای این ساز و آواز نسبتاً بلند ترغیب کرد.»

مراسم رونمایی این آلبوم با حضور عوامل تولید و اجرای زنده بخشهایی از این آلبوم دوشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ در گالری آ واقع در خیابان کریم­خان­ زند، خیابان آبان جنوبی، کوچه­ اردشیر ارشد، پلاک ۷ برگزار خواهد شد.