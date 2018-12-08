فعالیت ۴ کلینیک تخصصی گفتار درمانی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا قیدمی انارکی اظهارکرد: در حال حاضر کلینیک های گفتاردرمانی در بیمارستان های امام رضا(ع)،قائم،شیخ و ابن سینا راه اندازی شده است و اعضای گروه به صورت روزانه به بیماران خدمات ارائه می دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه یکی از مواردی که باعث نگرانی خانواده ها می شود نوعی اختلال در تکلم است که به آن لکنت در کودکان می گویند افزود:تکرار،کشیده گویی و نشانه قفل از جمله عوامل لکنت زبان است.

مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:ما به تمام خانواده در زمان مراجعه این نکته را تذکر می دهیم که اگر فرزندتان با ناروانی طبیعی گفتار دست و پنجه نرم می کند هیچ موقع به خاطر نحوه صحبت کردن با اضطراب و نگرانی به او نگاه نشود.

قیدمی افزود:خدمات ارائه شده در بیمارستان ها بر اساس تعرفه دولتی است و از زمانی که کودک شروع به صحبت می کند،بدون هیچ گونه محدویت سنی تیم گروه گفتار درمانی می تواند به بیماران خدمات ارائه دهد.

وی تصریح کرد: گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همچنین به افرادی که بخاطر بیماری پارکینسون و ام اس دچار اختلال در گفتار شده اند نیز خدمات درمانی ارائه می شود.

قدیمی افزود:درمان لکنت زبان مختص به زمان سنی خاصی نیست و تمام بیماران می توانند برای درمان به کلینیک های گفتار درمانی زیر پوشش مراجعه کنند تا به صورت گروهی و فردی درمان شوند.

مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که تعداد مراجعه هر فرد بستگی به نوع بیماری اش دارد،اظهارکرد: متاسفانه بسیاری از افراد پس چند جلسه مراجعه به ما خسته می شوند از درمان خود نا امید می شوندو این در حالی است که برای درمان مشکلات گفتاری باید صبر و حوصله داشت.