به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، دادستان تهران، عصر سه‌شنبه در حاشیه آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا، درباره آخرین وضعیت پرونده افراد دستگیرشده در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: در دادسرای تهران، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم تشکیل شد.

وی افزود: با همکاری ضابطان قضایی و تلاش شبانه‌روزی همکاران دستگاه قضایی، تمامی این پرونده‌ها در دادسرای تهران تعیین تکلیف و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شدند.

دادستان تهران ادامه داد: با دستور رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران، رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت و سرعت در دادگاه انجام شد و بخشی از پرونده‌ها نیز منجر به صدور و اجرای احکام، از جمله احکام اعدام و سایر احکام قطعی شده است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فراجا در تأمین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: پلیس در کنار سایر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش گسترده و مؤثری در تأمین امنیت مردم ایفا کرد و با تلاش شبانه‌روزی اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان فراجا با حضور میدانی و تلاش مستمر، حتی برای لحظه‌ای از انجام مأموریت خود غفلت نکردند و با برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت عمومی، نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت شهروندان داشتند.