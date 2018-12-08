کاهش دما در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش دما در چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته تداوم دارد، اظهار داشت: در حال حاضر شهرکرد سردترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی شش درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برآورد آخرین مدل های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف از سطح منطقه طی سه روز آینده است.

وی گفت: در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:بارش پراکنده در شمال غر ب استان چهارمحال و بختیاری و برای روز دوشنبه احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط جنوبی پیش بینی می شود.