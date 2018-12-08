به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سایت های فروش آنلاین بلیت که عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی است به تازگی دچار اختلافی با این انجمن شده است قضیه از این قرار است که انجمن صنفی اعلام می کند این سایت اجازه فروش بلیت پایین تر از نرخ مصوب را ندارد و مسئولان این سایت هم می گویند که ما از محل سود خود توانسته ایم هنگام فروش بلیت تخفیف بدهیم اما انجمن این موضوع را خلاف قانون می داند.

درباره این موضوع انجمن صنفی دفاتر مسافرتی نشستی را پیش از ظهر امروز 17 آذر ماه، برگزار و نام آن را نشست خبری عنوان کرد در این نشست ضمن دعوت از خبرنگاران، مدیران چند سایت فروش آنلاین بلیت دیگر و سایت مورد مناقشه نیز دعوت شدند اما بحث بین این دو گروه در پایان جلسه به حدی بالا گرفت که تقریبا جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.

در این نشست البته غیر از دو طرف موضوع مورد بحث، تعدادی از آژانس داران نیز حضور پیدا کرده بودند که با هر صحبتی فضای جلسه را متشنج می کردند. در واقع یکی از اعضای انجمن صنفی بقیه اعضا را تحریک به ایجاد فضای متشنج و تجمع مقابل انجمن در اعتراض به فعالیت های سایت های فروش آنلاین کرده بود و حضور آنها موجب شده بود که دو طرف موضوع نتوانند منظورش حرف شان را به یکدیگر برسانند هر چند که خبرنگاران به این موضوع اعتراض کردند اما حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خود را مبرا از دعوت این افراد کرد.

در هر حال در این نشست رفیعی می گفت که ما طلایه دار ارزان فروشی هستیم چون آن زمان که بلیت های هواپیمایی را با ارز گران به مردم می فروختند ما اعتراض کردیم. طبق بخش نامه و مقررات یاتا کسی نمی تواند از محل کارمزد تخفیفی برای بلیت های هواپیمایی ارائه کند. چطور است که این سایت فروش بلیت چنین کاری را می تواند انجام دهد؟

میر نیما قاضی مدیرعامل سایت فروش آنلاین بلیت نیز گفت: ما نمیخواهیم امروز اتفاقی که در گردشگری افتاده را مصداق دعوای بین تاکسی دارها و اپلیکیشن ها بدانیم چون نمی خواهیم دعوا کنیم. ما به دنبال این هستیم که به مردم و آژانس ها سود برسانیم به همین دلیل پلتفرومی را طراحی کرده ایم.

وی ادامه داد: در برخی از قرارداد ایرلاین ها چنین بندی وجود ندارد که نباید از محل کارمزد تخفیفی ارائه کرد. ما اگر هم تخفیفی می دهیم از محل سودمان است.

امیر فنائیان مدیر یکی از آژانسهای مسافرتی و سایت های فروش بلیت نیز در این جلسه اعلام کرد که این اقدام سایت در واقع همان دامپینگ است. نباید ذهن ها سمت ارزان فروشی برود.

در همین حال، یکی از مدیران آژانس ها پرینت بلیت هایی را به حاضران داد که نشان می داد این سایت گران فروشی کرده درحالی که قیمت بلیت پایین تر از نرخ بوده است و اعلام کرد که این سایت تنها مدعی ارزان فروشی است.

در پایان نشست دو ساعته و نیمه که تقریبا نتیجه ای نداشت، خبرنگاران حاضر در نشست درخواست ارائه مستندات از هر دو سوی مورد بحث را کردند.

پیرو این اتفاقات ، علی عابدزاده ، معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در یک جمع خبری دیگری گفته است که با هرگونه رقابت مضر چه از سوی آژانس‌ها، چه خطوط هوایی و چه مراکز عرضه‌کننده بلیت از طریق سیستم‌های الکترونیکی، رسیدگی و برخورد می‌کنیم.

عابدزاده از بررسی مسائل مطرح‌شده بین انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و یک سایت آن‌لاین فروش بلیت خبر داده است.