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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی؛

هدایت مدیرعامل شهر جدید پردیس شد

هدایت مدیرعامل شهر جدید پردیس شد

در حالی که هنوز دو ماه از انتصاب چاغروندی به عنوان سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس نگذشته، سید مهدی هدایت مدیرعامل سابق هشتگرد امروز به عنوان مدیرعامل پردیس منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز با حضور حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی، مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر جدید پردیس برگزار شد.

در این مراسم حبیب الله چاغروندی سرپرست سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس از سمت خود کنار گذاشته شد و به جای وی سید مهدی هدایت مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید هشتگرد که از سال ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز در سمت مدیرعامل پردیس بود، به سمت مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید پردیس منصوب شد.

گفتنی است چاغروندی ۲۱ آبان در نشست خبری اعلام کرد: به هیچ عنوان بار مالی اضافه شده به پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس در پیِ نوسانات قیمتی ماه های گذشته، به متقاضیان تحمل نخواهد شد و سازندگان باید با همان مبالغ قبلیِ آورده های متقاضیان به فعالیت ساخت و ساز ادامه دهند.

کد مطلب 4479339

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