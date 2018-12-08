مسئولان جوانان را در پرهیز از الگوهای غربی اقناع کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار روز شنبه در جلسه شورای اداری اظهار داشت: دشمنان با تمامی ابزارهای ارتباط جمعی خود و با بکارگیری شبکه های رسانه های خود عزم خود را برای دور کردن جوانان و نسل جدید از الگوهای ایرانی و اسلامی جزم کرده اند.

وی افزود: متاسفانه آنگونه که باید نتوانسته ایم داشته های فرهنگی خود را برای نسل جدید معرفی کنیم و همین عامل باعث شده برخی از جوانان و نوجوانان با فرهنگ خودی بیگانه باشند.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: الگوهای غربی بیشترین ضربه را به بنیان خانواده به عنوان مهم ترین سنگر مقابله با فرهنگ غربی وارد می کنند چراکه پی برده اند اگر بتوانند این بنیان را متزلزل کنند، به خواسته های شیطانی خود دست خواهند یافت.

کریمی تبار گفت: در این مسیر باید با تاسی به سیره ائمه اطهار (ع) و الگوهای فاخر ایرانی و اسلامی به مقابله با آنان بپردازیم و در این مسیر نیز از ابزار روز بهره بگیریم.

وی اضافه کرد: نقش اصحاب رسانه و هنرمندان در مقابله با این تهدید بسیار بیشتر از سایر اقشار است.