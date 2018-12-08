یورش پلیس بلژیک به «جلیقه زردها» در بروکسل/ ۱۰۰ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، همزمان با تظاهرات جلیقه زردها در پاریس، معترضان به سیاست‌های دولت بلژیک نیز با شمایل مشابه در بروکسل پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش آناتولی، تا کنون پلیس بیش از ۱۰۰ معارض را بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۵۰۰ شهروند معترض به سیاست‌های دولت «شارل میشل» در ۲ منطقه پایتخت تجمع کرده اند.

پلیس با استفاده از گاز اشک‌ آور و ماشین‌ های آب‌ پاش تظاهرات کنندگان را متفرق کرد.

پلیس تمامی راه‌های منتهی به منطقه نهادهای اتحادیه اروپا در میدان شومان را مسدود کرده است.

تظاهرات کنندگان بلژیکی خواستار استعفای «شارل میشل» و امانوئل ماکرون سران دو کشور بلژیک و فرانسه شدند.

این دومین تظاهرات جلیقه زردها در هفته‌ های گذشته است.



​خبرگزاری دیلی صباح شمار دستگیر شدگان در تظاهرات جلیقه زردها در بروکسل را ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.