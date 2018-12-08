روند کاهشی آسیب های اجتماعی طی دو سال گذشته در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در نشست با احزاب، سازمان های مردم نهاد و مشاورین جوان دستگاههای اجرایی که با حضور معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: ما باید از بحث مطالعات آسیب های اجتماعی که سال های سال است در استان انجام می شود به اجرایی کردن نتایج آنها در استان حرکت کنیم و در این راستا مذاکرات خوبی را مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته ایم.

وی با اشاره به روند رو به کاهش آسیب های اجتماعی در سال جاری نسبت به یکی دو سال گذشته، تصریح کرد: حرکت های جمعی خیلی خوب و قوی در استان برای رفع مشکلات و معضلات اجتماعی شکل گرفته است.

استاندار ایلام عواقب جنگ تحمیلی، عدم توسعه یافتگی، بیکاری، تضاد بسیار عمیق فرهنگ سنتی و مدرن و فقر از اصلی ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایلام دانست و راهکار رفع این مشکلات را عمل گرایی مدیران دانست.

وی عنوان کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور قول داده اند در اعتبارات سال ۹۸ توجه ویژه ای به بحث آسیب های اجتماعی داشته باشند و همچنین اگر کارگروه نیاز به منابع مالی داشته باشد با ارائه طرح و پروپزال قوی اعتبارات آن را تأمین کنند.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: طرح گفتگوی ملی خانواده در استان ایلام با کارگروه آسیب های اجتماعی ادغام شود و در قالب یک مجموعه می تواند اقدامات موثری را در استان صورت دهد.