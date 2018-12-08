  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

استاندار ایلام خبر داد:

روند کاهشی آسیب های اجتماعی طی دو سال گذشته در ایلام

روند کاهشی آسیب های اجتماعی طی دو سال گذشته در ایلام

ایلام - استاندار ایلام گفت: آسیب های اجتماعی طی دو سال گذشته در ایلام روند کاهشی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در نشست با احزاب، سازمان های مردم نهاد و مشاورین جوان دستگاههای اجرایی که با حضور معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت:  ما باید از بحث مطالعات آسیب های اجتماعی که سال های سال است در استان انجام می شود به اجرایی کردن نتایج آنها در استان حرکت کنیم و در این راستا مذاکرات خوبی را مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته ایم.

وی با اشاره به روند رو به کاهش آسیب های اجتماعی در سال جاری نسبت به یکی دو سال گذشته، تصریح کرد: حرکت های جمعی خیلی خوب و قوی در استان برای رفع مشکلات و معضلات اجتماعی شکل گرفته است.

استاندار ایلام عواقب جنگ تحمیلی، عدم توسعه یافتگی، بیکاری، تضاد بسیار عمیق فرهنگ سنتی و مدرن و فقر از اصلی ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایلام دانست و راهکار رفع این مشکلات را عمل گرایی مدیران دانست.

وی عنوان کرد:  مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور قول داده اند در اعتبارات سال ۹۸ توجه ویژه ای به بحث آسیب های اجتماعی داشته باشند و همچنین اگر کارگروه نیاز به منابع مالی داشته باشد با ارائه طرح و پروپزال قوی اعتبارات آن را تأمین کنند.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: طرح گفتگوی ملی خانواده در استان ایلام با کارگروه آسیب های اجتماعی ادغام شود و در قالب یک مجموعه می تواند اقدامات موثری را در استان صورت دهد.

کد مطلب 4479637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها